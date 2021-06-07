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На сельхозпредприятии погиб водитель: инцидентом занялся Следственный комитет

07.06.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщил о том, что на сельхозпредприятии в Дрогичинском районе во время проведения работ погиб водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело. Следователи совместно с сотрудниками УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, изъята документация организации, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

— По данным следствия, утром 6 июня 32-летний водитель, управляя погрузчиком, выполнял работы в сенажной траншее на территории сельскохозяйственного предприятия в Дрогичинском районе. При движении задним ходом мужчина совершил наезд на 49-летнего водителя организации, закрывающего задний борт грузового автомобиля, тот от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, — рассказали в СК.

Дрогичинским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.  144 Уголовного кодекса — «Причинение смерти по неосторожности».

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Следственный комитет сообщил о том, что на сельхозпредприятии в Дрогичинском районе во время проведения работ погиб водитель грузовика. Возбуждено уголовное...
 
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