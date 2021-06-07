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Экс-милиционера Дмитрия Кулаковского отправили на химию прямо с «суток»

07.06.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-милиционера Дмитрия Кулаковского отправили на химию прямо с «суток»
Дмитрий Кулаковский
Ранее Дмитрия Кулаковского обвинили в публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей и назначили два года химии по статье 369 Уголовного кодекса.

А 20 мая его задержали по административному делу якобы за неповиновение по ст. 24.3 КоАП и арестовали на 15 суток.

В последний день 15-суточного ареста, 4 июня, Дмитрия Кулаковского этапировали в исправительное учреждение №7 — в Куплин Пружанского района.
 
 
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Активиста этапировали в исправительное учреждение №7 — в Куплин Пружанского района.
 
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