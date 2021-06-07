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Дмитрий Кулаковский

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-милиционера Дмитрия Кулаковского отправили на химию прямо с «суток» Активиста этапировали в исправительное учреждение №7 — в Куплин Пружанского района.

А 20 мая его задержали по административному делу якобы за неповиновение по ст. 24.3 КоАП и арестовали на 15 суток.В последний день 15-суточного ареста, 4 июня,этапировали в исправительное учреждение №7 — в Куплин Пружанского района.