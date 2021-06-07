Беларусь в мае снизила поставки дизеля в Украину на 26%

Источник материала: АФН

Беларусь в мае 2021 года снизила экспортные поставки дизеля в Украину на 26% до 146,4 тыс. тонн.

Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

«Данное снижение было ожидаемым в связи с подготовкой Мозырского НПЗ к плановому ремонту, который в итоге был смещен на 1 июня из-за неопределенности с загрузкой сырьем Новополоцкого НПЗ», - говорится в статье.

В целом, в мае Украина сократила импорт дизеля 17% по сравнению с аналогичным периодом до 475,2 тыс. т.

Снижение поставок из Беларуси рынок отчасти компенсировал за счет других направлений. В частности, отгрузки из Литвы за отчетный месяц выросли более чем в два раза, до 82,4 тыс. т, по сравнению с объемом поставок мая-2020 (37,8 тыс. т).

В Консалтинговой группе «А-95» отметили, что существенное снижение показателя импорта по сравнению с прошлым годом связано с высокой базой сравнения.

«По нашим оценкам, в связи с резким снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты в апреле-мае 2020 года рынок закупил около 130 тыс. т сверх оперативных потребностей, разместив этот объем на хранении на нефтебазах», – отметили в «А-95».