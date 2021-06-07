Санкции ударили по рублю. Но пока дешевеет доллар

Белорусский рубль подорожал к корзине валют на 0,10%. Напомним, что в минувшую пятницу корзина валют подешевела на 0,06%, а до этого её стоимость находилась на максимуме за 35 дней.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0106 BYN до 2,5282 BYN/USD. С начала июня стоимость доллара снизилась на 0,0046 BYN.





Нацбанк Беларуси сегодня отчитался о росте ЗВР по итогам мая почти на полмиллиарда долларов. Основной вклад был внесён ростом стоимости золота и покупками валюты на бирже.





Курс евро снизился всего на 0,0019 BYN до 3,0741 BYN/EUR до минимума за 12 дней. Евро дешевеет уже третий день подряд. За это время его стоимость обвалилась на 0,0209 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0043 BYN до 3,4709 BYN/100 RUB. Российский рубль за последние девять торгов подорожал уже восьмой раз.





Стоимость сотни российских рублей за это время подскочила на 0,0592 BYN до максимума за 62 дня.





Московская биржа

Сегодня российский рубль уверенно укрепляется к доллару на торгах в Москве. Банк России опустил официальный курс доллара на 34 копейки до 72,9294 российских рублей — минимума почти за полгода(!).





Официальный курс евро упал на 10 копеек до 88,6530 российских рублей — минимума за два с половиной месяца.