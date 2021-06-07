"Пятый элемент" оправдывается за видео ОНТ с Протасевичем

Ранее это вызвало возмущение в соцсетях.

«На выставочных телевизорах могут показываться рекламные ролики производителей, рекламные ролики «Пятого элемента» или транслироваться телеканалы. Цель — показать покупателям качество картинки.

Расписание показов рекламы и переключения на трансляции ТВ централизован и автоматизирован для всех магазинов. Мы не транслируем выборочные ролики из телеэфира, выборочные передачи или интервью. А также от нас не зависит, что транслируется по государственным каналам», — объяснили «» в «Пятом элементе».