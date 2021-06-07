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Доигралась: Собчак сравнила юриста с эскортницей и получила повестку в суд
07.06.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская телеведущая Ксения Собчак оказалась в центре скандала: обидное сравнение привело к разбирательству в суде.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Собчак приняла участие в Международном экономическом форуме, который состоялся в Санкт-Петербурге. Звезда вела видеосъемку для своего Telegram-канала, называя его серией "Форумчаночка". Таким образом Ксения намекала, что на мероприятие приехали не только предприниматели, но и дамы из сопровождения. Собчак не стесняясь подходила к девушкам с вопросом "на какую панель вы вышли?", и в какой-то момент задала его руководителю престижной юридической фирмы - Эльвире Троицкой.
Как сообщило издание StarHit, Троицкая была возмущена наглостью ведущей и сразу же предупредила Собчак, кем является на самом деле, но это не остановило журналистку.
Собчак добавили видео с Эльвирой в подборку и спровоцировала гневную реакцию юриста. Теперь теледиву ждет разбирательство в суде и выплата морального ущерба в размере 50 миллионов российских рублей.
В заявлении истицы сказано, что видеоролик ведущей создал о ней впечатление "женщины легкого поведения", что нанесло урон имиджу Троицкой.
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Прошедший ПЭМФ закончился громким скандалом: участница форума не оценила шутку и подала в суд на телеведущую.
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