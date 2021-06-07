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Видеофакт: четыре гигантские башни ТЭЦ взорвали в Англии
07.06.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Четыре градирни на бывшей угольной электростанции Rugeley в Стаффордшире были разрушены в результате контролируемого взрыва. На кадрах, снятых с дрона видно, как в считанные секунды башни ТЭЦ сложились и превратились в пыль.
Rugeley работала с 1970 по 2016 год, при этом угольный план был способен производить до 8 760 000 МВт-ч энергии в год, сжигая при этом около 1,6 миллиона тонн угля.
На территории бывшего завода устроят перепланировку под многофункциональную зону со зданиями для предприятий, а также более 2000 малоэтажных домов, школу и парк.
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Ветхие башни высотой 114,3 метра были снесены с помощью взрывных устройств. Смотрите на видео эффектные кадры, снятые с воздуха.
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