Видеофакт: четыре гигантские башни ТЭЦ взорвали в Англии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Четыре градирни на бывшей угольной электростанции Rugeley в Стаффордшире были разрушены в результате контролируемого взрыва. На кадрах, снятых с дрона видно, как в считанные секунды башни ТЭЦ сложились и превратились в пыль.

Rugeley работала с 1970 по 2016 год, при этом угольный план был способен производить до 8 760 000 МВт-ч энергии в год, сжигая при этом около 1,6 миллиона тонн угля.

На территории бывшего завода устроят перепланировку под многофункциональную зону со зданиями для предприятий, а также более 2000 малоэтажных домов, школу и парк.

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