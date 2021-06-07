Пес Мухтар потерял след: как низкопробные сериалы захватили ТВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Серьезные специалисты утверждают, что сейчас в России сериальное производство чуть ли не лучшее в мире. Но эти проекты точно не увидишь по нашему телевидению.

Явление телесериала, ставшее нам доступным в советское время — это индийское и бразильское кино. Старшее поколение рыдало на "Санта Барбаре", "Рабыне Изауре", "Богатые тоже плачут", и вполне естественно у киношников возник вопрос: "А чем мы хуже?"

Зарубежная продукция в жанре мелодрамы потрясла нас, потому что дарила утешение, снимала психологическое напряжение, заставляла мириться с жизнью, хотя она была совсем не похожа на нашу. В этих "мыльных операх" всегда были умопомрачительные эффекты, красивые костюмы и богатая жизнь. Скажем честно, производство подобной продукции было нам недоступно по финансовым причинам. Было понятно, что приковать по вечерам население к телевизору следовало чем-то другим. Мы — люди серьезные, глубокие. Мелодрама для нас слишком проста. Сериал помогает проследить жизнь во времени — от начала до конца человеческой жизни во всех ее перипетиях. Так стали появляться телефильмы со сложным и завершенным сюжетом без сказочной легкости бытия.

"Бригада", "Вольф Мессинг", "Бандитский Петербург", "Каменская", "Глухарь", "Склифосовский", "Ликвидация", "Сваты" – рейтинговые российские сериалы прошлых лет мало интересны мировому зрителю в виду особых российских реалий, трагического "драйва", народного юмора.

Хотя "Склифосовский" – это ответ американскому "Доктору Хаусу", разница огромная. В выше названных сериалах совсем мало утешения. И гораздо больше вопросов, чем ответов.

То же самое индийское кино, которое у нас называют "Боливуд", утратило свои позиции в Европе, России, Беларуси, но зато стало популярным в азиатских государствах. Там всегда незамысловатые житейские истории, любовь, ненависть, преступление, месть. Много песен и национальных танцев. Все в жанре мюзикла и без намека на государственные проблемы. Стало казаться, что и нам это популярное кино малоинтересно и мы тяготеем к высокому искусству.

Однако программа телевидения последних двух лет доказывает совсем другое.

Пес Мухтар потерял след

У тех, кто смотрит белорусское телевидение, может сложиться ошибочное впечатление, что сериалы "След" на 1-м канале, "Мухтар" и "Пес" на НТВ - лучшие сериалы века. Их долгожительство в течение двух лет в вечернем эфире объясняется совсем не высочайшим качеством. Вероятно, их удалось закупить подешевле.

"Возвращение Мухтара" оказалось очень выгодным для нас, когда кино стало сниматься в Беларуси. Практически все артисты отечественных театров прошли через эти съемки. Эпизодических ролей хватило всем желающим. Когда собака Мухтар состарился, его лавры подхватил "Пес". Справедливости ради надо заметить, что качество стало лучше, но наших белорусских артистов, к сожалению, там нет.

Что крутят по ТВ сегодня

"Бизнес — это всегда война. И побеждает сильнейший". Это не только фраза конкретного героя, но и во многом убежденность, тема, сюжет множества сериалов последних двух месяцев на экране белорусского телевидения.

Честно отсмотрев предложенные телезрителям вечерние сериалы (а это "Несломленная", "Реализация", "Большие надежды", "Мур-Мур", "Законы улиц", "Несмотря ни на что", "Душегубы", "По разным берегам", "Золото Лагина"), смогла сделать неутешительные выводы.

При полном отсутствии кинематографических открытий и фокусов, при большом количестве бытовых подробностей, желании делать сериал похожий на жизнь, эта самая настоящая жизнь в них отсутствует.

Эпоха "будь таким, как мы" (не стремись к невозможному) приводит к закату в искусстве. Все продажно. Никому нельзя верить. Ни на кого нельзя положиться. Принцип отбора людей идет не по способностям, не по образованности, не по стойкости.

По каким законам жизни существуют эти телесериалы?

Главные люди сегодня олигархи средней руки.

Кругом богатые особняки и хорошо обставленные квартиры.

Любая сделка, решение всех вопросов в начальственных кабинетах завершаются пачкой денег и бутылкой коньяка из сейфа.

Работать некогда, так как главное — постоянное застолье.

В тюрьме оказываются сплошь невиновные люди. Много тюремного быта и бандитских разборок.

Смешно, что на экране никакой умеренности в еде и питье. Никакой воздержанности в наслаждениях и сексе. Если дорвался до роскоши, вкус и изящество не нужны.

Обязательный счастливый конец. Исключительно свадебка и рождение детей.

На этом фоне выгодно выделяется сериал "Золото Лагина", потому что становится ясно, что любые необъяснимые ситуации и решения можно оправдать, когда попадаются отличные актеры. Лагина играет Александр Балуев. Его герой — мужчина, который всегда старается поступать по совести. Он немолодой, опытный, хорошо образован, прошел огонь и воду. Актер с потрясающей харизмой. Ему веришь тогда, когда по всем меркам желаемое не должно сбыться.

Крупные актерские фигуры игнорируют такие телесериалы. И это отражается на качестве. В телесериалах появляются малоизвестные и не самые талантливые артисты, которых подбирают по типажности.

Уже сложился круг актерских лиц, которые должны играть бандитов, милицейских начальников, воров в законе, олигархов с темным прошлым и настоящим, женщин с очень легким поведением и страдающих жен бизнесменов.

Хочется верить, что телезритель тоскует по качеству.