Несмотря на запреты: Украина увеличила импорт электроэнергии из Беларуси

За май 2021 года Украина импортировала 10,972 млн киловатт-часов белорусской электроэнергии, свидетельствуют обновленные данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».



По сравнению с апрелем, когда было приобретено 8,112 млн кВт∙ч электричества из Беларуси, импорт в мае вырос на 35,25%, по сравнению с мартом — снизился в 4,7 раза (меньше на 78,69%), с февралем — в 24,7 раза (-95,96%), с январем — в 16,5 раза (-93,92%). По сравнению с апрелем, когда было приобретено 8,112 млн кВт∙ч электричества из Беларуси, импорт в мае вырос на 35,25%, по сравнению с мартом — снизился в 4,7 раза (меньше на 78,69%), с февралем — в 24,7 раза (-95,96%), с январем — в 16,5 раза (-93,92%).

Всего в мае Украина импортировала 34,857 млн кВт∙ч электроэнергии из пяти стран: Словакии (45,33% всего объема поставок), Беларуси (31,48%), Венгрии (14,65%), Румынии (5,92%) и России (2,62%). В январе—феврале Беларусь была крупнейшим поставщиком электроэнергии на украинский рынок, в марте — вторым, апреле — третьим, а в мае вернулась на вторую позицию.

Как сообщалось, 26 мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений», которым запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября. В тот же день Министерство энергетики Беларуси заявило, что объемы поставок белорусской электроэнергии на украинский рынок «были незначительными», поэтому «принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны».

Следует отметить, что с начала 2021 года Украина выступала единственным покупателем белорусского электричества. По данным «Укрэнерго», за январь—май было приобретено 522,612 млн кВт∙ч электроэнергии из Беларуси, что составило 53,23% всего импорта.

Украина начала импортировать электричество из Беларуси в режиме коммерческих поставок в середине 2019 года, в апреле 2020-го НКРЕКП приняла решение о приостановке импорта. 5 января 2021 года «Укрэнерго» объявила о возобновлении импорта из Беларуси в связи с тем, что апрельское решение НКРЕКП утратило силу с начала года.

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский в ответе на запрос одного из народных депутатов подчеркнул, что поддерживает позицию относительно ограничения импорта электроэнергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества — международной организации, объединяющей Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь и Россия в эту организацию не входят.

«В связи с этим я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопросы, поднятые в вашем депутатском запросе, и ввести комплекс действенных мер по <…> ограничению импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества», — говорилось в ответе Зеленского.

15 апреля Верховная рада Украины приняла поправки в законодательство, до конца года наделившие НКРЕКП полномочиями ограничивать доступ к межгосударственным электроэнергетическим связям со странами вне Энергетического сообщества. Этот механизм введен для технического запрета импорта электричества из Беларуси и России, однако, несмотря на ожидания авторов законодательных поправок, украинский регулятор сразу не принял соответствующее решение.

18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко направил в НКРЕКП обращение с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Он отметил, что импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, «противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E, и потенциально угрожает энергетической безопасности».

Украина намерена отсоединиться от энергосистем Беларуси и России до конца 2023 года.

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