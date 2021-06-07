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Жителя Барановичей осудили за «разжигание вражды»

07.06.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

7 июня в Брестском областном суде огласили приговор жителю Барановичей Владиславу Бурину по ч. 1 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни).

Жителя Барановичей осудили за «разжигание вражды»

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», суд приговорил Бурина к трем годам лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по другому приговору (ранее мужчина был осужден за мошенничество), окончательно ему назначено четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Согласно обвинению, с 20 по 27 сентября 2020 года в одном из телеграм-чатов Бурин разместил 13 сообщений, в которых «негативно оценил» сотрудников милиции, военных, госслужащих и «побуждал к незаконным уголовным действиям» в отношении их и их семей.

Бурин вину в суде признал полностью. При этом пояснил, что часть сообщений сам не писал, а только переслал готовые, свои сообщения из чатов он удалил две недели спустя, так как «понял, что неправильно написал».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Брест
 
 
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7 июня в Брестском областном суде огласили приговор жителю Барановичей Владиславу Бурину по ч. 1 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды...
 
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