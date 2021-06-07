Москва требует пояснить заявление Протасевича о том, что «бизнесмен из РФ» финансировал протестный телеграм-канал

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сооснователь белорусского оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич либо официальный Минск должны пояснить заявление о якобы финансировании данного ресурса «бизнесменом из РФ».





Как передает ТАСС , на которое ссылается БелаПАН , Песков отметил, что «во-первых, [владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия «Мазепин» Протасевичем не произносилась».

В этой связи спикер Кремля подчеркнул, что узник или белорусские власти должны «разъяснить, о ком идет речь — вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть».

Песков также отметил, что Мазепин уже заявил о том, что никакого отношения не имеет и иметь не может к финансированию данного телеграм-канала.

«Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», — сказал Песков.

Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил , что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».

Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками : «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».

Организация «Международная амнистия» расценила интервью , как унизительное и равносильное жестокому обращению.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал интервью на ОНТ «позором» для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое «презрение к демократии», а также «презрение к людям».

Как отмечается в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, «недавно вышедшие в эфир кадры с Романом Протасевичем и Софией Сапегой вызывают глубокую тревогу , нарушают их право на справедливое судебное разбирательство и могут свидетельствовать о том, что их принуждали или пытали, что запрещено международным правом».

Ранее бизнесмен с белорусскими корнями заявил, что хорошо понимает авторов «данной политической мелодрамы». По его словам, которые приводит РБК , они «хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб, с одной стороны, с другой стороны — показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев, и теперь кому-то захотелось развить историю про российский след, про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию Nexta».

Мазепин подчеркнул, что имеет непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим» (в которых есть название «Урал»), но «ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал».

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