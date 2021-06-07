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Москва требует пояснить заявление Протасевича о том, что «бизнесмен из РФ» финансировал протестный телеграм-канал
Источник материала: Навiны
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сооснователь белорусского оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич либо официальный Минск должны пояснить заявление о якобы финансировании данного ресурса «бизнесменом из РФ».
Как передает
В этой связи спикер Кремля подчеркнул, что узник или белорусские власти должны «разъяснить, о ком идет речь — вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть».
Песков также отметил, что Мазепин уже заявил о том, что никакого отношения не имеет и иметь не может к финансированию данного телеграм-канала.
«Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», — сказал Песков.
Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ,
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Как отмечается в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, «недавно вышедшие в эфир кадры с Романом Протасевичем и Софией Сапегой
Ранее бизнесмен с белорусскими корнями заявил, что хорошо понимает авторов «данной политической мелодрамы». По его словам, которые приводит
Мазепин подчеркнул, что имеет непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим» (в которых есть название «Урал»), но «ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал».
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Москва требует пояснить заявление Протасевича о том, что «бизнесмен из РФ» финансировал протестный телеграм-канал
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сооснователь белорусского оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич либо официальный Минск...
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