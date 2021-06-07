Авария с четырьмя погибшими под Могилевом: что известно на данный момент (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщалось , вчера на дороге P122 между Могилевом и Чаусами в Могилевском районе Citroen столкнулся с автопоездом: в ДТП погибли четыре человека, в том числе двухлетний ребенок. Мы собрали здесь все, что на данным момент известно об аварии.

МВД: водитель совершала обгон

Авария произошла 6 июня примерно в 13:30 на 18-м км автодороги Р122 Могилев — Чериков — Костюковичи, вблизи агрогородка Романовичи.

Как сообщили в МВД, в легковом автомобиле Citroen Xantia находились четыре человека, среди них — двухлетняя девочка, все они проживали в Минске.

— По предварительной информации, авария произошла, когда 36-летний водитель легковушки Citroen совершала обгон, — рассказали в МВД.

В результате Citroen столкнулся с автопоездом MAN, который двигался во встречном направлении.

— В результате происшествия женщина и три ее пассажира погибли на месте, — сообщили в министерстве.

Следственный комитет: возбуждено уголовное дело

На место выбывали сотрудники МЧС, ГАИ, осмотр места происшествия провели следователи во взаимодействии со специалистами управления ГКСЭ по Могилевской области.

Как сообщили в Следственном комитете, обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются, по факту ДТП управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».





Для установления обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

В СК подтвердили: столкновение произошло в тот момент, когда Citroen выехал на полосу встречного движения.





Очевидцы: у грузового автомобиля лопнуло колесо

Очевидцы сообщили изданию «МогилевОнлайн» , что водитель большегруза пытался затормозить, однако у автомобиля лопнуло колесо и избежать аварии не удалось.

При этом некоторые отмечают, что на участке, где случилось ДТП, проезжая часть состоит из двух полос движения в каждую сторону. Почему в таком случае Citroen оказался на встречной?