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Авария с четырьмя погибшими под Могилевом: что известно на данный момент (видео)
Источник материала: Onliner
Как
МВД: водитель совершала обгон
Авария произошла 6 июня примерно в 13:30 на 18-м км автодороги Р122 Могилев — Чериков — Костюковичи, вблизи агрогородка Романовичи.
Как сообщили в МВД, в легковом автомобиле Citroen Xantia находились четыре человека, среди них — двухлетняя девочка, все они проживали в Минске.
— По предварительной информации, авария произошла, когда 36-летний водитель легковушки Citroen совершала обгон, — рассказали в МВД.
В результате Citroen столкнулся с автопоездом MAN, который двигался во встречном направлении.
— В результате происшествия женщина и три ее пассажира погибли на месте, — сообщили в министерстве.
Следственный комитет: возбуждено уголовное дело
На место выбывали сотрудники МЧС, ГАИ, осмотр места происшествия провели следователи во взаимодействии со специалистами управления ГКСЭ по Могилевской области.
Как сообщили в Следственном комитете, обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются, по факту ДТП управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Для установления обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.
В СК подтвердили: столкновение произошло в тот момент, когда Citroen выехал на полосу встречного движения.
Очевидцы: у грузового автомобиля лопнуло колесо
Очевидцы сообщили изданию
При этом некоторые отмечают, что на участке, где случилось ДТП, проезжая часть состоит из двух полос движения в каждую сторону. Почему в таком случае Citroen оказался на встречной?
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