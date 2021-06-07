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Посмотрите, как выглядел Cyberpunk 2077 в 2013 году (видео)

07.06.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появилось видео одного из ранних билдов игры Cyberpunk 2077. Благодаря ролику можно понять, что сперва проект рассматривался как игра от третьего лица, герой и окружение также выглядели иначе. Правда, в ролике — пре-альфа-версия, которая, скорее, является черновиком и мало связана с конечным продуктом.

Ролик демонстрирует возможности интерактивного взаимодействия с окружением и предметами, показывает ранние версии персонажей. В целом прототип Cyberpunk 2077 чем-то напоминает Mass Effect и Deus Ex (по крайней мере, в механике).

Cyberpunk 2077, напомним, вышла зимой 2020 года. Запуск прошел не так, как планировал издатель, игру долго критиковали за баги, отзывали из магазинов, параллельно публикуя извинения и выпуская хотфиксы. При этом ее запуск стал самым успешным в истории CD Projekt Red.

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В сети появилось видео одного из ранних билдов игры Cyberpunk 2077. Благодаря ролику можно понять, что сперва проект рассматривался как игра от третьего лица, герой и...
 
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