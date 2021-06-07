Что будет с курсами валют и как санкции могут повлиять на белорусский рубль. Прогноз на неделю 7—11 июня

Источник материала: Onliner На прошлой неделе доллар и российский рубль укрепились к белорусскому рублю, евро чуть снизился. Как долго продержится такой тренд, а также как на курсе национальной валюты могут сказаться санкции, которые вступили в силу на прошлой неделе, в нашем партнерском проекте с Lenovo рассказывает аналитик Вадим Иосуб*.

Доллар, евро, российский рубль

— На белорусский валютный рынок в течение недели влияли события, происходящие на внешних валютных рынках. В частности, это снижение евро к доллару с 1,2190 до 1,2120, или на 0,6%. Можно отметить, что на фоне роста нефтяных котировок произошло укрепление российского рубля к иностранным валютам — и к доллару, и к евро. В результате самой слабой валютой недели оказался евро, и это единственная валюта, которая подешевела к белорусскому рублю (примерно на 0,4%). Доллар за неделю подорожал на 0,2%. Российский рубль подорожал на 0,6%.

Прогноз эксперта таков: на наступающей неделе можно ожидать продолжения роста доллара к другим мировым валютам и укрепления российского рубля благодаря дорожающей нефти. В этом случае евро может снизиться до 3,07, доллар может остаться вблизи 2,54, а российский рубль — подорожать до 3,49 за сотню.





— В начале месяца вступили санкции против Беларуси. Как они могут повлиять на курс рубля?

— Формально санкции вступили в силу 3 июня, но основная интрига остается неизвестной. То, что американцы не будут покупать у нас продукцию нефтехимии, — это из серии «не очень-то и хотелось», ведь особых продаж в Америку у нас не было с 2006 года. Основная интрига заключается в том, а будут ли вторичные санкции: откажутся ли европейские компании от покупки продукции белорусской нефтехимии, откажутся ли европейские банки обслуживать подобные операции, будет или не будет предпринята попытка обхода санкций. И если будет, то насколько она окажется успешной.





До получения четкого ответа на эти вопросы нельзя однозначно сказать, насколько это будет жесткий удар по белорусскому рублю. Наличие вторичных санкций и невозможность их обхода — это одна история, это будет очень больно, и в течение приблизительно трех-шести месяцев можно ожидать реакцию рубля на эти санкции. С другой стороны, если вторичных не будет или их научатся обходить через каких-то посредников и так далее, то один лишь отказ американских компаний сильно на рубле не скажется.

Нефть

— Нефть сорта Brent за неделю подорожала с $68,9 до $71,2 за баррель, или на 3,3%. Основным событием для рынка нефти была встреча в формате ОПЕК+ в начале недели. Никаких новых решений по уровню добычи нефти странами — участницами соглашения ОПЕК+ не принято, добыча будет планово повышаться в том режиме, который был предусмотрен на предыдущих встречах.





При этом прозвучало ожидание, что в текущем году может вырасти спрос на нефть. Если недавно ОПЕК оценивала рост спроса приблизительно на 5—5,5 млн баррелей в сутки, то теперь они оценивают рост спроса на нефть в текущем году на 6 млн баррелей в сутки. Это подтолкнуло котировки нефти наверх.

По прогнозу финансового аналитика, на начавшейся неделе рост нефти может продолжиться, Brent может достичь $72,7 за баррель.





Золото

В течение прошлой недели золото умеренно дешевело, его котировки снизились с $1903 до $1872 за тройскую унцию, или на 1,6%. Основным фактором снижения золота было укрепление доллара.

— Обычно укрепление доллара на мировых рынках приводит к снижению золота, и наоборот — так происходит при отсутствии новостей, которые касаются непосредственно золота и, как говорится, при прочих равных условиях.

Соответственно, если исходить из того, что укрепление доллара может продолжиться на следующей неделе, то можно ожидать снижения золота примерно до $1840 за тройскую унцию.





Биткоин

— После резкого снижения во второй половине мая биткоин начал боковое движение, то есть отсутствует ярко выраженный тренд на рост или падение. Мы видим хаотичное движение или топтание на месте. При этом за неделю биткоин вырос с $35 200 до $35 900, или на 2%. Для биткоина это очень мало, и такая ситуация будет наблюдаться на следующей неделе.

По словам Вадима Иосуба, рост биткоина на этой неделе возможен, но совсем незначительный, примерно до $36 600.





Облигации

После обвала государственных облигаций Беларуси, который произошел вследствие вынужденной посадки самолета Ryanair в конце мая, произошло небольшое повышение их стоимости.

За прошлую неделю повысились котировки белорусских облигаций. С 93,465% от номинала стоимости до 94,565% от номинала на облигации выпуска 2020 и 2026 года погашения (20/26). С 99,49 до 100,23% на облигации 17/27. С 90,10 до 90,47% на облигации 18/30. С 90,03 до 91,42% на облигации 20/31.





— Это техническое явление, обычно после сильного падения или сильного роста происходит так называемая коррекция — небольшое движение в обратную сторону. В данном случае мы видим коррекцию после сильного падения, это нормальная ситуация для финансовых рынков. Пока не идет речь о возврате стоимости облигаций к тем уровням, с которых падение началось. И более того, нельзя говорить, что падение закончилось. Для понимания дальнейшей динамики необходимо знать, как будет развиваться ситуация, в частности, по санкциям — что за санкционные пакеты введут в отношении Беларуси, насколько санкции будут жесткими.

Вадим Иосуб* — старший аналитик компании «Альпари Евразия». Специалист по методам анализа на финансовых рынках и доверительному управлению инвестиционными портфелями на фондовом рынке. С 1998 года работает на рынке Forex, с 2005 года — на российском фондовом рынке.

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