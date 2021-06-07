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«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», - говорится в документе.

Что такое Договор по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия вышла из международного Договора по открытому небу В прошлом году договор денонсировали США, объясняя это длительными нарушениями со стороны Кремля.

Соответствующий закон в понедельник, 7 июня, подписал президент РФДокумент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.Договор по открытому небу - The Treaty on Open Skies - это международный договор, предусматривающий установление «режима открытого неба», то есть возможность совершать наблюдательные полеты стран-участниц над территориями друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное.На 2017 год участниками договора были 34 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.Они взяли на себя обязательство предоставлять возможности проводить наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.В мае 2020 года на тот момент президент СШАобъявил о выходе страны из ДОН. По его словам, Россия нарушала положения договора. 22 ноября США официально вышли из Договора.В январе 2021-го Россия также заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН.