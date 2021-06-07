Источник материала: UDF



Владимир Жириновский

«В Беларуси необходима сменяемость власти», – высказал мнение в своем твиттер-аккаунте Владимир Жириновский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жириновский вынес вердикт по уходу Лукашенко Лидер ЛДПР заявил, что ему уже давно пора «уйти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».

Ранее руководитель партии заявил, что Москва вынуждена в настоящий момент оказывать поддержку, чтобы западные силы «не провернули» на территории республики украинский сценарий, который имел место в 2014 году.Комментируя возможный уход Лукашеннко из власти, Жириновский заявил, что ему уже давно пора «уйти в сторону и дать дорогу другим кандидатам». Об этом лидер ЛДПР написал на своей странице в одной из соцсетей.Он выразил мнение о том, что жители Беларуси устали от бессменного лидера.