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Жириновский вынес вердикт по уходу Лукашенко

07.06.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жириновский вынес вердикт по уходу Лукашенко
Владимир Жириновский
Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с очередной порцией критики в адрес действующего руководства Беларуси.

Ранее руководитель партии заявил, что Москва вынуждена в настоящий момент оказывать поддержку Александру Лукашенко, чтобы западные силы «не провернули» на территории республики украинский сценарий, который имел место в 2014 году.

Комментируя возможный уход Лукашеннко из власти, Жириновский заявил, что ему уже давно пора «уйти в сторону и дать дорогу другим кандидатам». Об этом лидер ЛДПР написал на своей странице в одной из соцсетей.

Он выразил мнение о том, что жители Беларуси устали от бессменного лидера.

«В Беларуси необходима сменяемость власти», – высказал мнение в своем твиттер-аккаунте Владимир Жириновский.
 
 
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Лидер ЛДПР заявил, что ему уже давно пора «уйти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».
 
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