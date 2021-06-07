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Жириновский вынес вердикт по уходу Лукашенко
Источник материала: UDF
Владимир Жириновский
Ранее руководитель партии заявил, что Москва вынуждена в настоящий момент оказывать поддержку Александру Лукашенко, чтобы западные силы «не провернули» на территории республики украинский сценарий, который имел место в 2014 году.
Комментируя возможный уход Лукашеннко из власти, Жириновский заявил, что ему уже давно пора «уйти в сторону и дать дорогу другим кандидатам». Об этом лидер ЛДПР написал на своей странице в одной из соцсетей.
Он выразил мнение о том, что жители Беларуси устали от бессменного лидера.
«В Беларуси необходима сменяемость власти», – высказал мнение в своем твиттер-аккаунте Владимир Жириновский.
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Лидер ЛДПР заявил, что ему уже давно пора «уйти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».
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