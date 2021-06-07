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«То направление, в котором сейчас дрейфует силовая система, создает серьезную «ненормальность» для функционирования всего режима»

07.06.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«То направление, в котором сейчас дрейфует силовая система, создает серьезную «ненормальность» для функционирования всего режима»
Петр Кузнецов. Фото: baj.by
В выходные много было комментариев высказываний Путина по ситуации в Беларуси. О том, что российский руководитель своими словами ударил по Минску, показав отсутствие однозначной поддержки и о том, что цена белорусского режима как разменной монеты в геополитической игре с Западом сильно возросла. Что и увеличивает вероятность «размена», пишет журналист, основатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов в своем Telegram-канале.

Меня тоже иногда подмывало что-то на эту тему написать, но проблема оказалась в том, что и о тревожной для Минска российской риторике, и о возрастании соблазна размена уже писал ранее более чем ясно. Повторяться хотелось не особо.

Насколько сложна для белорусской власти внешнеполитическая ситуация в данный момент, наверное, более-менее понятно уже всем – очень много информации на эту тему, как и комментариев. Поэтому сегодня хочется отрефлексировать на одну очень заметную тенденцию дел внутренних, которая четко обозначилась в последнее время.


Тенденция эта вырисовывается в контексте дела Латыпова, смерти Ашурка, доведении до суицида 17-летнего подростка, интервью Протасевича и многих других примеров. Она явно состоит в том, что в репрессивной политике белорусские силовики уже перешагнули черту «не до законов» и перешли к откровенному садизму.

Реагировать на это без эмоций трудно, но мы попробуем. Садизм – психическое отклонение, при котором определенные люди получают удовольствие, доставляя страдания другим. То есть, мало просто «наказать» (отомстить), нужно еще обязательно максимально причинить физическую боль и размазать психологически.

Почему это важно ясно осознавать? Потому, что продолжение применения садистских практик станет не фактором, усиливающим режим, а фактором, который будет ускорять его распад. Из всего населения планеты те или иные психические и поведенческие расстройства характерны для 20% людей – это много. Однако расстройств – огромное количество и разнообразие и очень вряд ли (статистикой не владею, к сожалению), чтобы садизм был присущ ну хотя бы 5%, для остальных он категорически не приемлем на всех уровнях сознания. В течение тысяч лет истории существования человечество последовательно организовывалось и самоорганизовывалось для того, чтобы существовать в некоей норме, где не будет беззакония и немотивированной жестокости.

Какими бы соглашателями не были «винтики системы», последовательное применение садистских приемов, о которых становится известно, перед каждым ставит вопрос «Оставаться ли в системе?» уже в совершенно новом качестве и новых красках.

Палач – во все времена эта профессия была тайной именно потому, что не является нормой в глазах общества, в том числе и подавляющего большинства участников карательного аппарата.


Именно поэтому то направление, в котором сейчас дрейфует силовая система, создает очень серьезную «ненормальность» для функционирования всего режима – слишком много в нем людей, для которых такая реальность не может быть нормальной несмотря ни на какую преданность, кредит или перспективы. Много чисто по определению – намного больше, чем тех, для которых подобные события могут быть приемлемы чисто в психологическом смысле.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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