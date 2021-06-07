«То направление, в котором сейчас дрейфует силовая система, создает серьезную «ненормальность» для функционирования всего режима»

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Петр Кузнецов. Фото: baj.by

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Насколько сложна для белорусской власти внешнеполитическая ситуация в данный момент, наверное, более-менее понятно уже всем – очень много информации на эту тему, как и комментариев. Поэтому сегодня хочется отрефлексировать на одну очень заметную тенденцию дел внутренних, которая четко обозначилась в последнее время.

Палач – во все времена эта профессия была тайной именно потому, что не является нормой в глазах общества, в том числе и подавляющего большинства участников карательного аппарата.

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