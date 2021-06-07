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Белорусскую триатлонистку во время тренировки на велосипеде в Москве сбила машина

07.06.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусскую триатлонистку во время тренировки на велосипеде в Москве сбила машина
Валентина Зеленкевич. Фото из социальных сетей
У спортсменки перелом челюсти со смещением в трех местах, также у нее выбиты и раздроблены зубы.

Валентине наложили швы, но потребуется операция — ей установят металлические пластины в челюсть.

Валентина Зеленкевич поддержала протесты после выборов и была вынуждена уехать из Беларуси.

Белорусскую триатлонистку во время тренировки на велосипеде в Москве сбила машина

 
 
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Валентина Зеленкевич поддержала протесты после выборов и была вынуждена уехать из Беларуси.
 
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