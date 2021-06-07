|
Белорусскую триатлонистку во время тренировки на велосипеде в Москве сбила машина
Источник материала: UDF
Валентина Зеленкевич. Фото из социальных сетей
Валентине наложили швы, но потребуется операция — ей установят металлические пластины в челюсть.
Валентина Зеленкевич поддержала протесты после выборов и была вынуждена уехать из Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валентина Зеленкевич поддержала протесты после выборов и была вынуждена уехать из Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)