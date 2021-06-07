﻿ "Заряд бодрости": расширен список товаров, цены на которые будет регулировать государство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Заряд бодрости": расширен список товаров, цены на которые будет регулировать государство

07.06.2021 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В МАРТ констатировали ускорение годового прироста потребительских цен на фоне продолжающегося роста мировых цен на продукты


Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло постановление «О регулировании цен на социально значимые товары». Об этом сообщили в МАРТ 7 июня. 

В документе предусматривается регулирование цен на определенный перечень продуктов. Это, в частности, мясные субпродукты, полукопченая и варено-копченая колбасы, перловка, тушенка из свинины и говядины, живая и мороженая рыба, маргарин, чеснок, черный чай, растворимый кофе, сладкий перец и соль.

Кроме того, постановление определяет предельный размер надбавки импортера, оптовой и торговой надбавок - не выше 25% на сыр, пшеничную муку, макароны, рыбные консервы, рис, манку, пшеничную крупу, овсяные хлопья, картофель и свежие овощи, а также яблоки.

Новое постановление в МАРТ объяснили ускорением годового прироста потребительских цен на фоне продолжающегося роста мировых цен на продукты. 

В ведомстве привели данные, согласно с которыми прирост мировых цен в годовом выражении на мясо составил 8,3%, на молоко - почти 26%, на растительное масло - более чем 120%. А по данным за май, кофе за год подорожал на 24,4%, чай - на 75,5%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МАРТ констатировали ускорение годового прироста потребительских цен на фоне продолжающегося роста мировых цен на продукты
 
Новости дня
Новости разные
 
Авария с четырьмя погибшими под Могилевом: что известно на данный момент (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by