Политолог: Говоря о Беларуси, Путин посылал сигнал Байдену

– В выходные появилась информация, что в колониях политзаключенным предлагают написать покаянные письма в преддверии амнистии 3 июля. Зачем это может понадобиться властям?





– Здесь присутствуют и внутреннеполитический, и внешнеполитический моменты. Амнистия может снизить градус напряженности в стране. Она может продаваться в качестве уступок протестующим в обмен на их признание победы власти в политическом кризисе.





Особенно если отпускать будут не важных политических фигур, а только тех, кто будет писать прошения о помиловании.





Для России и стран Запад этот шаг также будет продаваться как деэскалация ситуации внутри Беларуси.





К этим действиям власти подталкивает и резкая реакция Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair: ЕС ввел дополнительные санкции и думает о новых.





Давление на Минск беспрецедентно, впервые в истории могут быть приняты секторальные санкции против белорусских предприятий, что будет означать громадные финансовые потери.





Амнистией политзаключенных могут попытаться перебить негативную для себя повестку, снять высокую напряженность в отношениях с Западом.





– Как это на практике может выглядеть: Евросоюз попросят отказаться от дальнейших санкций, выпустив часть политзаключенных?





– Нет, не думаю, что освобождение части политзаключенных автоматически приведет к пересмотру санкционной политики – тем более в краткосрочной перспективе. Но это создаст более спокойный фон для отношений.





– Премьер Головченко оценил возможные потери от санкций в 2,9% ВВП...





– Цифра не выглядит нереалистичной. Наверное, краткосрочный ущерб примерно в рамках этой цифры и окажется. Но затем потери могут оказаться и больше.





Есть ущерб прямой, который можно посчитать непосредственно в миллионах или миллиардах долларов. Но есть ущерб и косвенный, связанный с разрывом бизнес-контактов, ухудшением бизнес-климата и имиджа страны, которая начинает рассматриваться как угроза для Европы.





– Говоря о событиях в Беларуси, Путин сказал: истина где-то посередине. То есть он не стал открыто поддерживать Лукашенко. О чем, на ваш взгляд, говорит это заявление?





– Думаю, это заявление было адресовано западным партнерам накануне предстоящей встречи Путина и Байдена 16 июня. Такая позиция дает российскому президенту больше пространства для маневра, не ассоциирует однозначно Путина с репрессиями и различными нарушениями в Беларуси.





Думаю, не стоит преувеличивать значение этого заявления.





Президенты России и США могут обсудить послевыборную ситуацию в Беларуси, репрессии, скандал с самолетом. Европейские партнеры США обеспокоены вопросами безопасности: от силового принуждения к посадке самолета до возбуждения уголовных дел против должностных лиц стран ЕС.





Вероятно, Соединенные Штаты обозначат ситуацию в Беларуси как неприемлемую и заявят Путину, что стоит повлиять на Лукашенко.





Не думаю, что на встрече дойдет до сделок по белорусскому вопросу и обозначения путей выхода из кризиса в нашей стране: они требуют большой проработки, а повестка переговоров США и России широкая.





Вряд ли белорусский вопрос может занимать в ней центральное место.