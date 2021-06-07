﻿ Политолог: Говоря о Беларуси, Путин посылал сигнал Байдену. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: Говоря о Беларуси, Путин посылал сигнал Байдену

07.06.2021 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Угроза новых санкций подталкивает власти к амнистии политзаключенных, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.

Политолог: Говоря о Беларуси, Путин посылал сигнал Байдену
– В выходные появилась информация, что в колониях политзаключенным предлагают написать покаянные письма в преддверии амнистии 3 июля. Зачем это может понадобиться властям? 

– Здесь присутствуют и внутреннеполитический, и внешнеполитический моменты. Амнистия может снизить градус напряженности в стране. Она может продаваться в качестве уступок протестующим в обмен на их признание победы власти в политическом кризисе. 

Особенно если отпускать будут не важных политических фигур, а только тех, кто будет писать прошения о помиловании.

Для России и стран Запад этот шаг также будет продаваться как деэскалация ситуации внутри Беларуси.

К этим действиям власти подталкивает и резкая реакция Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair: ЕС ввел дополнительные санкции и думает о новых. 

Давление на Минск беспрецедентно, впервые в истории могут быть приняты секторальные санкции против белорусских предприятий, что будет означать громадные финансовые потери.

Амнистией политзаключенных могут попытаться перебить негативную для себя повестку, снять высокую напряженность в отношениях с Западом.

– Как это на практике может выглядеть: Евросоюз попросят отказаться от дальнейших санкций, выпустив часть политзаключенных?

– Нет, не думаю, что освобождение части политзаключенных автоматически приведет к пересмотру санкционной политики – тем более в краткосрочной перспективе. Но это создаст более спокойный фон для отношений.

– Премьер Головченко оценил возможные потери от санкций в 2,9% ВВП... 

– Цифра не выглядит нереалистичной. Наверное, краткосрочный ущерб примерно в рамках этой цифры и окажется. Но затем потери могут оказаться и больше. 

Есть ущерб прямой, который можно посчитать непосредственно в миллионах или миллиардах долларов. Но есть ущерб и косвенный, связанный с разрывом бизнес-контактов, ухудшением бизнес-климата и имиджа страны, которая начинает рассматриваться как угроза для Европы.  

– Говоря о событиях в Беларуси, Путин сказал: истина где-то посередине. То есть он не стал открыто поддерживать Лукашенко. О чем, на ваш взгляд, говорит это заявление?

– Думаю, это заявление было адресовано западным партнерам накануне предстоящей встречи Путина и Байдена 16 июня. Такая позиция дает российскому президенту больше пространства для маневра, не ассоциирует однозначно Путина с репрессиями и различными нарушениями в Беларуси. 

Думаю, не стоит преувеличивать значение этого заявления. 

Президенты России и США могут обсудить послевыборную ситуацию в Беларуси, репрессии, скандал с самолетом. Европейские партнеры США обеспокоены вопросами безопасности: от силового принуждения к посадке самолета до возбуждения уголовных дел против должностных лиц стран ЕС.

Вероятно, Соединенные Штаты обозначат ситуацию в Беларуси как неприемлемую и заявят Путину, что стоит повлиять на Лукашенко.

Не думаю, что на встрече дойдет до сделок по белорусскому вопросу и обозначения путей выхода из кризиса в нашей стране: они требуют большой проработки, а повестка переговоров США и России широкая. 

Вряд ли белорусский вопрос может занимать в ней центральное место. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угроза новых санкций подталкивает власти к амнистии политзаключенных, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь в мае снизила поставки дизеля в Украину на 26%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by