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Складные Samsung сильно подешевеют

07.06.2021 15:23 — Разное |  
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Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 станут дешевле своих предшественников, сообщает ресурс SamMobile. Устройства упадут в цене примерно на 20%.

К примеру, если Galaxy Z Fold 2 стоил около $2000, то третье поколение на старте будет продаваться с ценником порядка $1600. А изначально более дешевый Galaxy Z Flip и вовсе окажется дешевле тысячи долларов: если верить 20-процентному снижению цены, за модель попросят около $950.

Оба смартфона, скорее всего, представят до начала осени на одном из мероприятий Samsung. По слухам, Galaxy Z Fold 3 будет состоять не из двух, а из трех половинок — таким образом, дисплей станет сгибаться в двух местах.

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Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 станут дешевле своих предшественников, сообщает ресурс SamMobile. Устройства упадут в цене примерно на 20%.Читать далее…
 
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