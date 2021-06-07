Складные Samsung сильно подешевеют

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Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 станут дешевле своих предшественников, сообщает ресурс SamMobile. Устройства упадут в цене примерно на 20%.

К примеру, если Galaxy Z Fold 2 стоил около $2000, то третье поколение на старте будет продаваться с ценником порядка $1600. А изначально более дешевый Galaxy Z Flip и вовсе окажется дешевле тысячи долларов: если верить 20-процентному снижению цены, за модель попросят около $950.

Оба смартфона, скорее всего, представят до начала осени на одном из мероприятий Samsung. По слухам, Galaxy Z Fold 3 будет состоять не из двух, а из трех половинок — таким образом, дисплей станет сгибаться в двух местах.