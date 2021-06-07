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«Слышит маму, не сдается». Что сейчас с Ромой, который спас брата из огня?

07.06.2021 15:23 — Разное |  
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Вынес на руках из горящего дома брата, с ожогами срочно был доставлен на вертолете в Минск, перенес множество операций. Это все о 12-летнем Роме, который до того апрельского вечера жил обычной жизнью, а сейчас должен бороться за эту самую жизнь. Резонансный пожар случился 28 апреля в Мядельском районе. Рома успел вынести полуторагодовалого Ваню из огня и потерял сознание. На следующий день мальчика доставили в Республиканский ожоговый центр на базе БСМП. Что с Ромой сейчас? Мы связались с его мамой.

Мария все эти дни тоже в Минске, врачи разрешили ей находиться в палате с мальчиком. Он остается в ожоговом центре, врачи продолжают лечение. Мама говорит, что несмотря на сильные ожоги Рома не сдается, вся семья верит в лучшее.

— Пока все пересадки и операции с кожей не будут выполнены, рано что-то говорить. Сейчас ему более-менее лучше, чем было. Он реагирует на разговор, слышит меня. Я понимаю по губам, что он хочет сказать в ответ. Пока лечимся, но не знаем, сколько времени будем в больнице — до сентября или больше.

Когда спасатели приехали к месту происшествия, огонь уничтожал то, что оставалось от дома. Когда потушили, стало понятно: жить негде. Семье пришлось перебраться к родственникам.

«Слышит маму, не сдается». Что сейчас с Ромой, который спас брата из огня?
Так выглядел дом на следующий день после пожара

Позже семье предоставили временное жилье, с постоянным пока вопрос не решился.

— Конечно, нужно постоянное жилье, а не временное. Субсидия есть, ждем бумагу от сельсовета, чтобы дальше пошел процесс.

Что случилось в тот вечер, когда вспыхнул пожар?

— Я у него спросила, Рома говорит: «Я ничего не помню». Врач сказал, что могут быть провалы в памяти, он может и не вспомнить, что произошло. Да и я не хочу ему об этом напоминать. Уже не важно, что там было, главное — чтобы Рома выздоровел.

 
Теги: Минск
 
 
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Вынес на руках из горящего дома брата, с ожогами срочно был доставлен на вертолете в Минск, перенес множество операций. Это все о 12-летнем Роме, который до того...
 
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