ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Колесо обозрения в парке Горького атаковали пчелы. В этот момент там было много людей

07.06.2021 15:23 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Вчера колесо в в парке имени Горького пришлось остановить на пять часов раньше обычного — как сообщает агентство «Минск-Новости», аттракцион атаковали пчелы.

— В самый разгар, когда в парке было много людей, прилетел рой пчел. Мы были вынуждены тут же остановить колесо, чтобы не пострадали посетители. Связались с МЧС, — рассказал Сергей Рожнов, заместитель начальника управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой».

В понедельник в парке выходной, поэтому его сотрудники и спасатели приняли совместное решение, щадящее полезных насекомых, — пчелам дали время самим покинуть колесо. Уже утром 7 июня большая часть роя улетела — осталась буквально его треть. Специалисты ожидают, что и эти насекомые в ближайшее время покинут аттракцион. В противном случае в ситуацию будут вынуждены вмешаться сотрудники МЧС.

Раньше насекомые уже селились на аттракционах, однако тогда это были осы и шершни. Пчелы замечены здесь впервые за последние годы.

Кошельки, портмоне, зажимы и кредитницы — все для наличных денег в Каталоге Onliner


Кошелек Minsker West Superslim (черный)
2 отзыва
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 115×90 мм
70,00 р.
1 предложение
Кредитница Apple Leather Wallet MagSafe MHLT3 (saddle brown)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа
229 р.
7 предложений
Зажим для денег EZcase One (коричневый)
аудитория мужская, материал: натуральная кожа, 115×85 мм
59,00 р.
2 предложения
Сравнить эти товары →
Все модели кошельков в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера колесо в в парке имени Горького пришлось остановить на пять часов раньше обычного — как сообщает агентство «Минск-Новости», аттракцион атаковали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зьявіліся падрабязнасьці здарэньня з братамі Дзевятоўскімі ў жніўні 2020-га, пасьля якога яны адракліся ад Лукашэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by