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Колесо обозрения в парке Горького атаковали пчелы. В этот момент там было много людей
07.06.2021 15:23 — Разное |
Вчера колесо в в парке имени Горького пришлось остановить на пять часов раньше обычного — как
— В самый разгар, когда в парке было много людей, прилетел рой пчел. Мы были вынуждены тут же остановить колесо, чтобы не пострадали посетители. Связались с МЧС, — рассказал Сергей Рожнов, заместитель начальника управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой».
В понедельник в парке выходной, поэтому его сотрудники и спасатели приняли совместное решение, щадящее полезных насекомых, — пчелам дали время самим покинуть колесо. Уже утром 7 июня большая часть роя улетела — осталась буквально его треть. Специалисты ожидают, что и эти насекомые в ближайшее время покинут аттракцион. В противном случае в ситуацию будут вынуждены вмешаться сотрудники МЧС.
Раньше насекомые уже селились на аттракционах, однако тогда это были осы и шершни. Пчелы замечены здесь впервые за последние годы.
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