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"Мотовело" приказал долго жить?

07.06.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации Telegram-канала «Ник и Майк», в ближайшее время выйдет указ, определяющий судьбу предприятия.



«Во всяком случае работникам уже вручили уведомления о прекращении с ними трудовых отношений с 20 августа. Все имущество перейдет технопарку, который создается на месте знаменитого завода", пишет Телеграм-канал.

По неофициальной информации, планируется, что доля производственных помещений составит до 70%, доля логистических компаний - 20%, а еще 10% выделят под общественную зону. 

Напомним, что в марте этого года Александр Лукашенко посещал "Мотовело". Обсуждался именно проект создания технопарка. Потребовал "по-хозяйски, по-народному подходить к развитию этого предприятия, где в настоящее время есть много незадействованных территорий. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство", - заявил он.

Насчет нового производства это еще вилами по воде. А вот производство мотоциклов и велосипедов, похоже, приказало долго жить. 
 
 
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По информации Telegram-канала «Ник и Майк», в ближайшее время выйдет указ, определяющий судьбу предприятия.
 
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