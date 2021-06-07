В Москве за $5 тысяч продают милицейскую «Копейку» 1973 года выпуска

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В России в продаже появился 48-летний ВАЗ-2101. Причем это не простая «Копейка», а милицейская. Продавец хочет получить за раритет с ливреей ГАИ 380 тысяч российских рублей. Это, на минуточку, больше $5 тысяч.





Машина сошла с конвейера в 1973 году. По информации продавца, она наездила 120 тысяч километров и неплохо сохранилась. По крайней мере, нынешний владелец говорит, что «Копейка» не нуждается в ремонте. Находится советский седан в Москве. Там сегодня нечасто можно встретить такой старый ВАЗ на дорогах.





На крыше машины — три проблесковых маячка. Есть даже система громкой связи. Продается ВАЗ-21-1 с оригинальным ПТС. Обратите внимание на черные советские номера. Автомобиль за всю свою жизнь побывал в руках 13 разных владельцев. По мнению продавца, такая машина может пригодиться для съемок кино, реконструкции исторических событий, корпоративов и пр. В движение «Копейку» приводит 1,2-литровый мотор и 4-МКП.