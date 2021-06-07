Как провести неделю с умом? Выбор Onliner

Источник материала: Продолжаем рассказывать о том, как не скучно и полезно для мозга проводить вечера после работы в Минске. На этой неделе в традиционной афише Onliner сразу три театральные постановки на любой вкус — от импровизации до шекспировской классики. Из музыки — концерт классиков американского рока Bon Jovi (в записи, но все-таки) и романтичный поп-рэп от Thomas Mraz — русской версии Post Malone.

Посмотреть спектакль — вживую и в записи

Завтра, 8 июня, во Дворце ветеранов можно будет увидеть постановку «Почтарская сказка» от семейного инклюзивного театра «i», в труппе которого участвует 152 ребенка, из них 52 актера с аутизмом. Спектакль основан на одноименном рассказе чешского классика Карела Чапека. В центре сюжета — почтальон и его почтовые гномы, которые сортируют корреспонденцию. Однажды главный герой находит письмо без адреса, но все равно пытается его доставить.





В среду, 9 июня, в арт-пространстве БГУ (Октябрьская, 10) студенты вместе с профессиональными актерами будут ставить спектакль «Гарольд». Пока неизвестно, о чем он, но не потому, что кто-то поленился написать синопсис, — все происходящее на сцене будет создаваться «в прямом эфире», с помощью техник импровизации. В первой части постановки актеры будут использовать некоторые заготовки, во второй темы должны подкинуть сами зрители, так что развитие сюжета может быть самым безумным. В одной из ролей, кстати, появится Елена Зуй-Войтеховская — та самая, из клипа про Щучинщину. Вход бесплатный, так что, если у артистов ничего не получится (что вряд ли, конечно), обидно не будет.





Если с театром вы рисковать не любите и предпочитаете что-то проверенное, то в этот же день в Silver Screen можно посмотреть запись шекспировской постановки «Двенадцатая ночь» от лондонского театра Globe. Режиссер Тим Кэрролл настолько ударился в классику, что дотошно воспроизвел декорации XVII века и сохранил главную традицию елизаветинского театра — в актерском составе задействованы только мужчины. Оскаровский лауреат Марк Райлэнс устраивает жеманный перформанс в образе Оливии, а музыкант Джонни Флинн играет безумно сложную роль Виолы — женщины, которая притворяется мужчиной.

Послушать музыку — вживую и в записи

Для преданных фанатов олдового рока в том же Silver Screen и «Центральном» в четверг покажут фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights. Новое эпичное шоу, во время которого музыканты-ветераны отыграли все свои легендарные хиты и парочку свежих треков-сюрпризов, записали в апреле 2021 года и вот уже собираются показать на больших экранах. Тот случай, когда за хриплое мычание «итс май лайф» и громкое топанье ногой на вас не только не будут шипеть соседи по залу, но еще и с удовольствием поддержат.

В пятницу, 11 июня, в клуб Hide приедет с концертом Thomas Mraz. Несмотря на резкий псевдоним, уфимец Алмас Гатауллин, возможно, главный добряк в русском рэпе и вообще большой талант. Еще он когда-то был самым интересным и самобытным резидентом оксимироновского лейбла Booking Machine и много экспериментировал со стилями и направлениями — от танцевальной электроники до соула и R’n’B, пока более-менее уверенно не закрепился в статусе «русского Post Malone».





Два месяца назад у артиста вышел солидный 25-трековый альбом Victory — романтичный поп-рэп с философствованиями об успехе, личных победах и взрослении — который он и презентует в Минске.