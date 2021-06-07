Впервые в истории: Киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора

Свабода. Лишение почетного звания Киевского национального университета состоялось впервые в его истории. Перед одобрением решения о лишении Лукашенко звания, члены научного совета одобрили документ о процедуре лишения почетного звания, передает





В мае, после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича, ректор Киевского университета призвал членов научного совета срочно лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора.





В прошлом году, после жестких разгонов акций протеста против результатов президентских выборов в Беларуси, с аналогичной инициативой выступили выпускники Киевского университета.





Но тогда учебное заведение возглавлял академик Леонид Губернский, который вручал Лукашенко диплом, мантию и почетный знак. Это произошло 5 ноября 2009 года, во время визита Лукашенко в Киев.





В этом году в Киевском университете состоялись выборы ректора, в которых Леонид Губернский не участвовал, а победителем стал Владимир Бугров.





На сегодняшний день звание почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко имеют 99 человек, в том числе бывшие руководители Казахстана, Грузии и ряда европейских стран.