ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Впервые в истории: Киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора

07.06.2021 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Научный совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора. Решение инициировал новый ректор Владимир Бугров.

Лишение почетного звания Киевского национального университета состоялось впервые в его истории. Перед одобрением решения о лишении Лукашенко звания, члены научного совета одобрили документ о процедуре лишения почетного звания, передает Свабода.

В мае, после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича, ректор Киевского университета призвал членов научного совета срочно лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора.

В прошлом году, после жестких разгонов акций протеста против результатов президентских выборов в Беларуси, с аналогичной инициативой выступили выпускники Киевского университета. 

Но тогда учебное заведение возглавлял академик Леонид Губернский, который вручал Лукашенко диплом, мантию и почетный знак. Это произошло 5 ноября 2009 года, во время визита Лукашенко в Киев.

В этом году в Киевском университете состоялись выборы ректора, в которых Леонид Губернский не участвовал, а победителем стал Владимир Бугров.

На сегодняшний день звание почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко имеют 99 человек, в том числе бывшие руководители Казахстана, Грузии и ряда европейских стран.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Научный совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора. Решение инициировал новый ректор...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» вернула более 200 белорусских туристов из Туниса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by