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Впервые в истории: Киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
Источник материала: Партизан
Научный совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора. Решение инициировал новый ректор Владимир Бугров.
Лишение почетного звания Киевского национального университета состоялось впервые в его истории. Перед одобрением решения о лишении Лукашенко звания, члены научного совета одобрили документ о процедуре лишения почетного звания, передает
В мае, после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича, ректор Киевского университета призвал членов научного совета срочно лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора.
В прошлом году, после жестких разгонов акций протеста против результатов президентских выборов в Беларуси, с аналогичной инициативой выступили выпускники Киевского университета.
Но тогда учебное заведение возглавлял академик Леонид Губернский, который вручал Лукашенко диплом, мантию и почетный знак. Это произошло 5 ноября 2009 года, во время визита Лукашенко в Киев.
В этом году в Киевском университете состоялись выборы ректора, в которых Леонид Губернский не участвовал, а победителем стал Владимир Бугров.
На сегодняшний день звание почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко имеют 99 человек, в том числе бывшие руководители Казахстана, Грузии и ряда европейских стран.
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Научный совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора. Решение инициировал новый ректор...
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