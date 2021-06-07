Романчук о бонусах для инвесторов: «Это как в гигантской тюрьме создать одну камеру повышенной комфортности»

Источник материала: Салiдарнасць

Устроит ли наших партнеров, что Беларусь вместо транзита станет конечным пунктом назначения?

Размышляя над судьбой «Великого камня», власти решили , что будут «исходить из интересов государства и инвесторов» и разработали проект о совершенствовании с кучей, на их взгляд, привлекательных преференций и бонусов.





— Это, как в гигантской тюрьме с разными карцерами и пыточными создать одну камеру повышенной комфортности, — сравнил «заманчивое» предложение властей известный экономист Ярослав Романчук.

Соответствующий проект он считает «отчаянием властей» и убежден, что в условиях отсутствия базовых ценностей, вряд ли кто-то станет рассматривать размеры процентных ставок.

— Это просто отчаяние. На самом деле, власти настолько обнулили доверие к себе и свою репутацию, что любые льготы перестали быть эффективным инструментом привлечения инвестиций. Власти и сами, собственно, признают, что в стране «иногда не до законов», и это распространяется, в том числе на ПВТ, на «Великий камень», на любого человека, любого инвестора, здесь ни у кого нет никакого иммунитета.

Даже элементарно, как эти инвесторы сейчас сюда прилетят? Сообщения-то воздушного нет!

Режим, который выбрали белорусские власти — это режим индивидуальной работы с определенными богатыми людьми, склонными к политическим рискам, это всем известные арабские, сербские, российские олигархи. Но все, кто хотел попробовать такого рода бизнес в Беларуси, уже попробовали. Некоторые, как тот же бизнесмен Александр Муравьев, уже сидит в тюрьме .

Белорусскому инвестиционному климату нужны радикальные реформы, причем они заключаются не в процентных, налоговых или арендных ставках. Они заключаются в фундаментальных институтах, которые в Беларуси не работают на инвестора, — полагает специалист.

Он напомнил о первоначальных задачах «Великого камня», от которых теперь придется отказаться, и задался вопросом, понравится ли это китайским партнерам?

— Самое удивительное, что «Шелковый путь» и «Великий камень» задумывались, как транзит китайских товаров в Европу. А сейчас, когда Европа для Беларуси закрылась, вместо транзита у нас получится конечный пункт назначения. Едва ли это понравится китайским партнерам, которые совершенно по-другому рассматривали Беларусь.

Правительство понимает, что нужно что-то делать, но все их действия, которые они совершают последний год, дезавуированы. Чиновники вокруг Лукашенко не могут сказать, что, на самом деле, он — самая большая проблема для привлечения инвестиций, и начинают предлагать: а давайте льготами заманим, кредитами, инфраструктурой. Но, чтобы они не предлагали, без решения политического гуманитарного кризиса ни о каких инвестициях речи быть не может.

Когда в качестве образца для развития Беларуси упоминают Сингапур, скажем, вариант авторитарной модернизации, то надо понимать, что у нас все-таки не просвещенный авторитарный лидер, а скорее лидер с ориентацией в прошлое, который пытается делать инвестиции по советскому образцу с элементами военного коммунизма.

Лукашенко не может и никогда не сделает то, что сделал в свое время Ли Куан Ю. Сингапур — это сугубо частная динамичная капиталистическая экономика. Размер государства в Сингапуре, когда они начинали, был 10% ВВП, плюс очень низкие налоги, английское право, священная, неприкосновенная частная собственность, открытая торговля. В Беларуси — все с точностью наоборот. Поэтому из предложенных правительством «совершенствований» в отношении «Великого камня» или чего бы то ни было другого не получится ничего — это точно, — заключил Романчук.