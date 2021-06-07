Видео: трамвай проехал на красный свет и столкнулся с Nissan (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о столкновении трамвая и автомобиля Nissan на перекрестке улиц Долгобродской и Чеботарева. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Авария произошла сегодня около 08:15.

— По предварительной информации, 39-летний водитель трамвая, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Nissan, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГАИ подчеркнули, что нарушение Правил дорожного движения может повлечь самые серьезные последствия.





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