Кто виноват больше: выезжающий со второстепенной или тот, кто пошел на обгон? (видео)

Источник материала: Onliner

Минчанин Андрей столкнулся с опасной ситуацией на столичной ул. Калинина. Инцидент был зафиксирован на видео. Автор записи притормозил перед перекрестком, чтобы пропустить выезжавший с дворовой территориии Volkswagen. Этот поступок чуть не обернулся медвежьей услугой.

А опасность возникла из-за неожиданного маневра Mazda — последний автомобиль объехал автора, пересек двойную сплошную линию разметки в непосредственной близости от перекрестка. И чуть было не столкнулся с выезжающим Volkswagen.

Как по-вашему, кого признали бы виновником ДТП в таком случае?

Кто виноват больше?

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