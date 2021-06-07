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Кто виноват больше: выезжающий со второстепенной или тот, кто пошел на обгон? (видео)
Источник материала: Onliner
Минчанин Андрей столкнулся с опасной ситуацией на столичной ул. Калинина. Инцидент был зафиксирован на видео. Автор записи притормозил перед перекрестком, чтобы пропустить выезжавший с дворовой территориии Volkswagen. Этот поступок чуть не обернулся медвежьей услугой.
А опасность возникла из-за неожиданного маневра Mazda — последний автомобиль объехал автора, пересек двойную сплошную линию разметки в непосредственной близости от перекрестка. И чуть было не столкнулся с выезжающим Volkswagen.
Как по-вашему, кого признали бы виновником ДТП в таком случае?
Кто виноват больше?
Чтобы сделать свой выбор,
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Минчанин Андрей столкнулся с опасной ситуацией на столичной ул. Калинина. Инцидент был зафиксирован на видео. Автор записи притормозил перед перекрестком, чтобы...
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