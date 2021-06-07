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Детскую площадку делать не будут, участки «нарезали», но их нет. Об умирающей деревне Житомля официально

07.06.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Деревня Житомля, о медленном угасании которой мы рассказали неделю назад, отозвалась у многих в сердце: около 100 тыс. просмотров и почти 800 комментариев (многие из них — исповеди о таких же селах-горемыках, знававших времена расцвета и хиреющих сейчас). К моменту публикации статьи ни одно из ведомств не прислало ответы на наши вопросы, но вот ситуация начала исправляться. Гродненский райисполком составил по-настоящему подробный отчет (а не отписку) о жизни Житомли, которым мы и спешим поделиться с вами.

Детскую площадку делать не будут, участки «нарезали», но их нет. Об умирающей деревне Житомля официально

Начнем с последних ударов, больно ранивших житомлянцев: закрытие школы (большой, красивой и отремонтированной) и снос единственной детской площадки. По данным райисполкома, школа перестала работать с 1 сентября 2020 года. Ее закрытие согласовано с Министерством образования страны. Причина банальна: «на протяжении последних лет наблюдалась тенденция снижения количества учащихся». Если в цифрах, то в 2017/2018 учебном году местную школу посещало 43 учащихся, а в 2019/2020-м — уже всего 21. И это при проектной мощности в 230 человек. Деньги, и большие, на содержание объекта улетали быстро, загоняя бюджет в минус (например, в последний рабочий учебный год на житомлянскую школу было выделено нормативных 153 тыс. рублей, а реально ушло почти 209 тыс.). Конечно, не рационально, не поспоришь. Правда, тогда остается вопрос: зачем эту же самую школу, если «детская тенденция» была понятна, лет пять назад «откапиталили», установив во всех помещениях пластиковые окна, оборудовав туалеты и закупив новую мебель?

Детскую площадку делать не будут, участки «нарезали», но их нет. Об умирающей деревне Житомля официально

По поводу сноса детской площадки «наверху» все чисто: делается в целях безопасности (степень износа высока, перенос в другое место нецелесообразен). Это бы ладно, случаи травматизации и даже смерти детей на старых площадках бывали. Но факт в том, что новую никто не обещает. То есть 88 человек «младше трудоспособного возраста», а еще все детишки, приезжающие на лето к родственникам, остались без места притяжения.

Строительство детской спортивной площадки в деревне Житомля в 2021 году за счет средств бюджета на планируется.

И еще о закрытиях: местную ферму, оставшуюся без людей и коров, в 2022 году «при наличии финансовых средств» планируют реконструировать.

Детскую площадку делать не будут, участки «нарезали», но их нет. Об умирающей деревне Житомля официально

Житомлянцы, имевшие смелость говорить о проблеме, в качестве одной из причин смерти деревни с 500-летней историей называли невозможность строиться: участки не выделялись, аукционы не проводились, вот и разъехалась молодежь кто куда. Теперь-то и не вернешь. Вот как видят земельный вопрос в исполкоме: 23 участка для для застройки было «нарисовано» только в 2017 году.

Но даже они до сих пор никому не достались в связи с тем, что «весь массив участков относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и фактически является землями СПК „Прогресс-Вертилишки“».

Перевод земель из одной «нестроибельной» категории в другую будет возможен в этом году. «Однако возможность подключения к существующим сетям электроснабжения в настоящее время есть только по трем земельным участкам из 23, в связи с чем в перечень свободных (незанятых) зеельных участков для строительства и обслуживания жилых домов включены только три участка. Из них один подлежит продаже с аукциона, два будут предосталвены согласно очередности».

Детскую площадку делать не будут, участки «нарезали», но их нет. Об умирающей деревне Житомля официально

Что касается свободных рабочих мест, то самой деревне нужны сотрудники детского сада, соцработник и «культурные» люди — все на половину и даже четверть ставки. Текущие зарплаты (данные за три месяца) — от 587 рублей у культработников до 1050 у работников СПК.




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Деревня Житомля, о медленном угасании которой мы рассказали неделю назад, отозвалась у многих в сердце: около 100 тыс. просмотров и почти 800 комментариев (многие из...
 
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