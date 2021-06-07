Детскую площадку делать не будут, участки «нарезали», но их нет. Об умирающей деревне Житомля официально

Источник материала: Onliner

Деревня Житомля, о медленном угасании которой мы рассказали неделю назад, отозвалась у многих в сердце: около 100 тыс. просмотров и почти 800 комментариев (многие из них — исповеди о таких же селах-горемыках, знававших времена расцвета и хиреющих сейчас). К моменту публикации статьи ни одно из ведомств не прислало ответы на наши вопросы, но вот ситуация начала исправляться. Гродненский райисполком составил по-настоящему подробный отчет (а не отписку) о жизни Житомли, которым мы и спешим поделиться с вами.





Начнем с последних ударов, больно ранивших житомлянцев: закрытие школы (большой, красивой и отремонтированной) и снос единственной детской площадки. По данным райисполкома, школа перестала работать с 1 сентября 2020 года. Ее закрытие согласовано с Министерством образования страны. Причина банальна: «на протяжении последних лет наблюдалась тенденция снижения количества учащихся». Если в цифрах, то в 2017/2018 учебном году местную школу посещало 43 учащихся, а в 2019/2020-м — уже всего 21. И это при проектной мощности в 230 человек. Деньги, и большие, на содержание объекта улетали быстро, загоняя бюджет в минус (например, в последний рабочий учебный год на житомлянскую школу было выделено нормативных 153 тыс. рублей, а реально ушло почти 209 тыс.). Конечно, не рационально, не поспоришь. Правда, тогда остается вопрос: зачем эту же самую школу, если «детская тенденция» была понятна, лет пять назад «откапиталили», установив во всех помещениях пластиковые окна, оборудовав туалеты и закупив новую мебель?





По поводу сноса детской площадки «наверху» все чисто: делается в целях безопасности (степень износа высока, перенос в другое место нецелесообразен). Это бы ладно, случаи травматизации и даже смерти детей на старых площадках бывали. Но факт в том, что новую никто не обещает. То есть 88 человек «младше трудоспособного возраста», а еще все детишки, приезжающие на лето к родственникам, остались без места притяжения.

Строительство детской спортивной площадки в деревне Житомля в 2021 году за счет средств бюджета на планируется.

И еще о закрытиях: местную ферму, оставшуюся без людей и коров, в 2022 году «при наличии финансовых средств» планируют реконструировать.





Житомлянцы, имевшие смелость говорить о проблеме, в качестве одной из причин смерти деревни с 500-летней историей называли невозможность строиться: участки не выделялись, аукционы не проводились, вот и разъехалась молодежь кто куда. Теперь-то и не вернешь. Вот как видят земельный вопрос в исполкоме: 23 участка для для застройки было «нарисовано» только в 2017 году.

Но даже они до сих пор никому не достались в связи с тем, что «весь массив участков относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и фактически является землями СПК „Прогресс-Вертилишки“».

Перевод земель из одной «нестроибельной» категории в другую будет возможен в этом году. «Однако возможность подключения к существующим сетям электроснабжения в настоящее время есть только по трем земельным участкам из 23, в связи с чем в перечень свободных (незанятых) зеельных участков для строительства и обслуживания жилых домов включены только три участка. Из них один подлежит продаже с аукциона, два будут предосталвены согласно очередности».





Что касается свободных рабочих мест, то самой деревне нужны сотрудники детского сада, соцработник и «культурные» люди — все на половину и даже четверть ставки. Текущие зарплаты (данные за три месяца) — от 587 рублей у культработников до 1050 у работников СПК.







