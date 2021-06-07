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Бывшего милиционера Кулаковского отправили на "химию" сразу после суток

07.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-милиционера Дмитрия Кулаковского отправили отбывать наказание на «химию» прямо с суток.

Он снова считается политзаключенным, сообщает правозащитный центр «Вясна».



Дмитрия Кулаковского обвинили в публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей и назначили два года «химии» по ст. 369 УК.

Мужчину задержали 20 мая в Минске дома, а на следующий день отправили отбывать 15 суток за якобы неповиновение по ст. 24.3 КоАП. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, прогрессирует диабет. Чтобы привлечь внимание и добиться помощи, он проглотил ложку.

В последний день 15-суточного ареста, 4 июня, Дмитрия Кулаковского этапировали в исправительное учреждение №7.

Первый раз его задержали недалеко от дома. За «неповиновение» ему дали 12 суток ареста по ст. 23.4 КоАП. Тогда в знак протеста Дмитрий проглотил четыре металлических предмета.

Дмитрий Кулаковский работал в милиции с 2006 года, возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска. Имеет профессиональные награды и благодарности от руководства. После выборов 2020 года заявил, что не согласен с действиями власти, и уволился.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-милиционера Дмитрия Кулаковского отправили отбывать наказание на «химию» прямо с суток.
 
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