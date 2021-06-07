|
Бывшего милиционера Кулаковского отправили на "химию" сразу после суток
Источник материала: Партизан
Экс-милиционера Дмитрия Кулаковского отправили отбывать наказание на «химию» прямо с суток.
Он снова считается политзаключенным, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Дмитрия Кулаковского обвинили в публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей и назначили два года «химии» по ст. 369 УК.
Мужчину задержали 20 мая в Минске дома, а на следующий день отправили отбывать 15 суток за якобы неповиновение по ст. 24.3 КоАП. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, прогрессирует диабет. Чтобы привлечь внимание и добиться помощи, он проглотил ложку.
В последний день 15-суточного ареста, 4 июня, Дмитрия Кулаковского этапировали в исправительное учреждение №7.
Первый раз его задержали недалеко от дома. За «неповиновение» ему дали 12 суток ареста по ст. 23.4 КоАП. Тогда в знак протеста Дмитрий проглотил четыре металлических предмета.
Дмитрий Кулаковский работал в милиции с 2006 года, возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска. Имеет профессиональные награды и благодарности от руководства. После выборов 2020 года заявил, что не согласен с действиями власти, и уволился.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-милиционера Дмитрия Кулаковского отправили отбывать наказание на «химию» прямо с суток.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)