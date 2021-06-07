Он снова считается политзаключенным, сообщает правозащитный центр «Вясна».













Дмитрия Кулаковского обвинили в публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей и назначили два года «химии» по ст. 369 УК.





Мужчину задержали 20 мая в Минске дома, а на следующий день отправили отбывать 15 суток за якобы неповиновение по ст. 24.3 КоАП. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, прогрессирует диабет. Чтобы привлечь внимание и добиться помощи, он проглотил ложку.





В последний день 15-суточного ареста, 4 июня, Дмитрия Кулаковского этапировали в исправительное учреждение №7.





Первый раз его задержали недалеко от дома. За «неповиновение» ему дали 12 суток ареста по ст. 23.4 КоАП. Тогда в знак протеста Дмитрий проглотил четыре металлических предмета.



