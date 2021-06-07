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"Мужественно признал": Басков рассказал, почему Захарова убрали с поста главного тренера
Источник материала: Партизан
В федерации хоккея Беларуси рассказали, как уволили и почему с поста главного тренера сборной Беларуси Михаила Захарова.
«Михаил Михайлович Захаров подал в отставку. Он мужественно признал выступление команды и работу тренерского штаба неудовлетворительной. Поэтому отставка принята», — рассказал находящийся под санкциями МОК глава федерации Дмитрий Басков.
«Понимаю, что у нас остается очень мало времени для подготовки к олимпийской квалификации. Проанализировав ситуацию, проблему сроков, мы приняли решение, что, с учетом, в том числе, и эпидемиологической обстановки в стране, лучшим вариантом будет доверить работу с национальной сборной на этот период тренерскому штабу минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.
Игроки сборной хорошо знакомы с его системой, понимают требования этого тренерского штаба. Плюс параллельно штаб «Динамо» будет проводить предсезонную подготовку к чемпионату КХЛ», — уточнил функционер.
Сборная Беларуси заняла на ЧМ по хоккею предпоследнее место — 15-е. Команда Михаила Захарова обошла лишь итальянцев, не набравших очков в группе «В». Из семи встреч на турнире белорусы выиграли одну, разница заброшенных и пропущенных шайб — 10:29.
Ранее хоккеисты сборной говорили, что главный тренер поставил им задачу — взять медали.
«Какого результата должна добиться сборная, чтобы мог сказать: работали не зря? Сложно ответить. Михал Михалыч (Захаров. — Прим.) поставил задачу — медали. Поэтому, лучше ничего не буду к этому добавлять», — заявлял в апреле нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич.
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В федерации хоккея Беларуси рассказали, как уволили и почему с поста главного тренера сборной Беларуси Михаила Захарова.
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