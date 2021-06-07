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Подросток в Росси не смог спуститься с дерева: вызывали МЧС – видео
07.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожарным оказывать помощь подростку пришлось накануне вечером: мальчик забрался на дерево, однако слезть не смог – его нога оказалась зажатой между ветвями.
Спасатели за 10 минут при помощи специнструмента и лестницы сняли мальчика, госпитализация ему не потребовалась.
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Сотрудники МЧС в Росси помогли подростку спуститься с дерева: мальчик застрял ногой между ветвями. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.
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