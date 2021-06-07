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Почему Зеленскому "не светит" оперативная встреча с Байденом – эксперт
07.06.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
У Джозефа Байдена в июне запланированы поездки в Великобританию, Бельгию и Швейцарию. В частности, 10 июня он встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном, 11-13 июня примет участие в саммите G7 в Корнуолле, а 16 июня в Женеве состоятся долгожданная личная
"Байден в свое время наладил очень хорошие отношения Петром Порошенко, не зря же он прилетал в Украину еще будучи вице-президентом и заседал на самых важным местах, в том числе в Верховной Раде. Байден не доверяет Зеленскому. Соответственно, вся медийная активность Зеленского направлена на то, чтобы донести Байдену простой месседж: я свой, поговорите со мной", – рассуждает Лизан.
Впрочем, шансов у Зеленского не так много, сразу добавляет эксперт. В том числе повлияло увольнение американских представителей из совета директоров "Нафтогаза".
"Зеленский пытается пропетлять между интересами Вашингтона и украинской олигархии, но, как видно, это у него не получается", – считает эксперт.
Добавим, интересы Украины Байден может косвенно затронуть на саммите НАТО 14 июня.
Программу "Грани формата" с участием главы аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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У Джо Байдена были хорошие контакты с предыдущим президентом Украины, а вот Владимира Зеленского в Вашингтоне никто всерьез не воспринимает, считает глава...
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