Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Почему Зеленскому "не светит" оперативная встреча с Байденом - эксперт

У Джозефа Байдена в июне запланированы поездки в Великобританию, Бельгию и Швейцарию. В частности, 10 июня он встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном, 11-13 июня примет участие в саммите G7 в Корнуолле, а 16 июня в Женеве состоятся долгожданная личная встреча с Владимиром Путиным . Ранее желание встретиться в Байденом выразил украинский лидер, но у Владимира Зеленского объективно шансов немного, считает собеседник радио Sputnik.

"Байден в свое время наладил очень хорошие отношения Петром Порошенко, не зря же он прилетал в Украину еще будучи вице-президентом и заседал на самых важным местах, в том числе в Верховной Раде. Байден не доверяет Зеленскому. Соответственно, вся медийная активность Зеленского направлена на то, чтобы донести Байдену простой месседж: я свой, поговорите со мной", – рассуждает Лизан.

Впрочем, шансов у Зеленского не так много, сразу добавляет эксперт. В том числе повлияло увольнение американских представителей из совета директоров "Нафтогаза".

"Зеленский пытается пропетлять между интересами Вашингтона и украинской олигархии, но, как видно, это у него не получается", – считает эксперт.

Добавим, интересы Украины Байден может косвенно затронуть на саммите НАТО 14 июня.

Программу "Грани формата" с участием главы аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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