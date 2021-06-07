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УВД: в Минском районе нетрезвый водитель и его знакомые оказали сопротивление наряду ГАИ
07.06.2021 17:21 — Разное |
6 июня около 17:00 в милицию поступило сообщение от жителя деревни Хатежино Минского района. Мужчина сообщил, что вблизи кафе предположительно нетрезвый водитель автомобиля «Волга» совершил ДТП с его Volvo, а затем скрылся с места аварии.
Как сообщили в УВД Минской области, заявитель смог сфотографировать авто виновника ДТП, поэтому прибывшие сотрудники ГАИ оперативно его установили.
— 52-летний мужчина уже находился по месту жительства и с компанией друзей и родственников проводил время за столом, — рассказали в УВД. — Наряду ОГАИ Минского РУВД при задержании нарушитель и другие лица оказали сопротивление. В соответствии с законом милиционеры применили специальные средства (слезоточивый газ и наручники).
Как сообщается, этот же человек причинил механические повреждения милицейскому транспорту (разбил лобовое стекло, повредил стационарную радиостанцию и обшивку двери).
— Прибывший наряд ОМОН совместно с сотрудниками ГАИ задержал нарушителя и еще пятерых участников шумной компании, — отметили в УВД. — В ходе медицинского освидетельствования алкотестер показал у задержанного 1,58 промилле. В его отношении составлено три административных протокола. По данному факту проводится проверка. Противоправным действиям всех участников будет дана правовая оценка.
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6 июня около 17:00 в милицию поступило сообщение от жителя деревни Хатежино Минского района. Мужчина сообщил, что вблизи кафе предположительно нетрезвый водитель...
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