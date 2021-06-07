Белорусы за пять месяцев скупили больше $400 миллионов. А вы покупаете или продаете?

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Сегодня Национальный банк опубликовал статистику по покупке и продаже иностранной валюты. Цифры, как всегда, красноречивы. Население Беларуси второй год подряд остается чистым покупателем валюты. Ни фактическое падение многих доходов, ни рост цен помешать этому не смогли.

По данным Национального банка, за первые 5 месяцев 2021 года физлица купили $4,369 миллиарда, а продали 3,942. Чистая покупка составила $426,8 млн. В мае белорусы продолжили быть чистыми покупателями: купили на $77,8 миллиона больше, чем продали.

Интересный момент: рост обеспечила покупка безналичной валюты. Наличности сдали больше, чем купили, на $325,5 млн. А безналичной валюты купили больше, чем продали, на $752 млн.

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