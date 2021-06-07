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"Я устала": Шинейд О'Коннор заявила о завершении карьеры
Источник материала: Партизан
Ирландская певица Шинейд О'Коннор заявила, что завершает карьеру в музыке и уходит со сцены. Об этом она написала в Twitter 4 июня.
Свое решение исполнительница объяснила "возрастом и усталостью". "Больше не будет концертов и гастролей", – указала она.
Также Шинейд извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых ее объявление оказалось неожиданностью.
"Я не хотела ждать мужского одобрения насчет того, когда именно мне уходить", – написала певица.
При этом она заверила, что новый альбом NVDA, который должен выйти в 2022 году, будет последним.
Напомним, в ноябре прошлого года О'Коннор заявила, что весь 2021 год намерена посвятить борьбе с наркозависимостью. В связи с этим, она перенесла запланированные концерты и выступления на 2022 год.
За свою карьеру Шинейд записала более десяти альбомов. Мировую известность ей принес кавер на песню Принса Nothing Compares 2 U. Она была замужем четыре раза и воспитывает четырех детей.
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Ирландская певица Шинейд О'Коннор заявила, что завершает карьеру в музыке и уходит со сцены. Об этом она написала в Twitter 4 июня.
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