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Беларусы продолжают скупать валюту

07.06.2021 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы в январе - мае купили валюты на 426,7 млн долларов больше, чем продали.

По данным Нацбанка, за январь - май физические лица купили наличной и безналичной валюты на 4 млрд 368 млн долларов в эквиваленте, продали 3 млрд 941 млн долларов. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила 426,7 млн долларов.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на 10 млрд 138 млн  долларов в эквиваленте, продали 10 млрд 574 млн долларов. Чистая продажа - 436,3 млн долларов.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на 154,3 млн долларов в эквиваленте, продали 406,8 млн. Чистая продажа составила 252,5 млн долларов.

Отметим, что в январе - апреле белорусы купили валюты на 348,9 млн долларов больше, чем продали
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусы в январе - мае купили валюты на 426,7 млн долларов больше, чем продали.
 
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