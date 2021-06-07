Беларусы продолжают скупать валюту

По данным Нацбанка, за январь - май физические лица купили наличной и безналичной валюты на 4 млрд 368 млн долларов в эквиваленте, продали 3 млрд 941 млн долларов. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила 426,7 млн долларов.





Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на 10 млрд 138 млн долларов в эквиваленте, продали 10 млрд 574 млн долларов. Чистая продажа - 436,3 млн долларов.





Нерезиденты Беларуси купили валюты на 154,3 млн долларов в эквиваленте, продали 406,8 млн. Чистая продажа составила 252,5 млн долларов.





Отметим, что в январе - апреле белорусы купили валюты на 348,9 млн долларов больше, чем продали