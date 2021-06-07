Тихановскую в Чехии приняли как официального главу государства









Об этом заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил.





«Выборы президента Беларуси, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси», — приводит слова политика российское агентство ТАСС.





Сообщается также, что на встрече с чешскими сенаторами Тихановская обсуждала возможность помощи белорусской оппозиции с чешской стороны.





За три дня до этого Тихановская прибыла с визитом в Варшаву, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече обсуждалась ситуация вокруг задержания Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским.





По итогам встречи Анджей Дуда подчеркнул, что Польша нуждается в независимости Беларуси.