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Тихановскую в Чехии приняли как официального главу государства
Источник материала: Партизан
Сенат парламента Чехии принял лидера демократических сил Беларуси Светлану Тихановскую как главу государства.
Об этом заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил.
«Выборы президента Беларуси, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси», — приводит слова политика российское агентство ТАСС.
Сообщается также, что на встрече с чешскими сенаторами Тихановская обсуждала возможность помощи белорусской оппозиции с чешской стороны.
За три дня до этого Тихановская прибыла с визитом в Варшаву, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече обсуждалась ситуация вокруг задержания Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским.
По итогам встречи Анджей Дуда подчеркнул, что Польша нуждается в независимости Беларуси.
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Сенат парламента Чехии принял лидера демократических сил Беларуси Светлану Тихановскую как главу государства.
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