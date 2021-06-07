Творческая семья из Минска сделала в сталинке ремонт за $2 тысячи. Посмотрите, что получилось

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Все, кто когда-нибудь ввязывался в ремонт, знают: $2 тыс. — критически мало, чтобы из «бабушатника» сделать квартиру, в которой приятно жить. У минчанки Анастасии другого выбора не было — бюджет ограничен, а старые обои вгоняли в глубокую тоску. Вместе с дочкой Стасей героиня сделала неординарную отделку. Дизайн не для всех, но семейный креатив точно заслуживает внимания.

«Когда попали сюда впервые, восторга не было никакого»

Двухкомнатную сталинку на улице Мясникова в Минске Анастасия купила два года назад за $71 тыс. Признается, хотелось бы трешку с балконом, но взяли что было. История простая: разъезжались с отцом младшей дочери, папа помогал деньгами, но поставил условие, чтобы ребенок жил рядом. Полгода поисков, в итоге звезды сошлись и подходящий вариант нашелся прямо в соседнем подъезде.

— Выглядела квартира как самый обычный «бабушатник»: полы скрипели соловьями и блестели толстым слоем старого лака, на стенах — ободранные обои, на потолках — подтеки, а бюджет на ремонт никакой, — вспоминает хозяйка.

Но ничего не сделаешь: дальше тянуть с покупкой минчане не могли, пришлось брать. Со слов риелтора, цена квартиры держалась исключительно за локацию, больше платить здесь было не за что.





Для переезда новоселы решили сделать только самое основное: освежить стены, поменять электрику, установить кухню. На все про все заложили месяц, но выдержать дедлайн не удалось: приступили в середине августа, заселились только под Новый год.

— В процессе стало ясно, что за месяц нам не справиться. Много времени ушло на поиски мастеров, работы надо было делать поэтапно, а состояние квартиры было такое, что рабочие то крестились, то матерились, — вспоминает хозяйка. — Многое не сделано до сих пор, но, как говорится, ремонт закончить нельзя — его можно только прекратить.





Вместе с тем освежить пространство получилось дешево. На замену и разводку электрики, демонтаж старых обоев, реставрацию и подготовку стен, покупку недостающей мебели и техники у героини ушло около $2 тыс.

— Единственное, где мне очень повезло, — это пол. Изначально делать его не собиралась, но вмешалась мама. Сказала, что так не годится, и сама оплатила ремонт. Не знаю точно, сколько это стоило, но паркет отреставрировали. С ремонта прошло полтора года, где-то половицы поскрипывают, но в сравнении с тем, что было, — небо и земля.

«Комната — последнее место, где будут красить стены»

Ровно до отделки помещений двушка не отличалась от большинства соседских. Когда что-то пошло не по плану, семья уже и не вспомнит. Винят и цены на обои, и кролика, который их не приемлет:

— Я была уверена, что моя спальня станет последним местом, где что-то будут красить, — говорит хозяйка, а со стены на нее смотрит нарисованная лама. – Хотела белые обои и несколько акцентных пятен в виде мексиканских картин. Как видите, не удалось.





Обои, которые нравились, пугали ценой, а те, что входили в бюджет, — видом. При этом в семье есть кролик со своим представлением о прекрасном:

— Кролика брали на ферме совсем крохой (одуванчики на селе больше были), а за два года вымахал до 5,5 килограмма. Потом уже осознали, что в деревне декоративных вряд ли держат. Наш гигант породы бабочка, дружелюбный, но обои дерет. На прошлой квартире подровнял все, до чего дотянулся. Это тоже повлияло на решение с отделкой.





Началось все с одного рисунка, а потом понеслось:

— То, что вы видите на стенах, случилось само по себе. Никакого дизайн-проекта или даже плана у нас не было. Дочка нарисовала сначала одно дерево, потом второе, а там уже было и не остановить.













Фрески украшают все стены квартиры, но самые увлекательные рисунки — в детской. Вот как выглядит мечта любого ребенка, где за порчу стен не бьют по рукам.

















— У нас в детской есть кладовка — комната Гарри Поттера. Ее первой я отдала на растерзание, но, как только отвернулась, рисунки поползли по всем стенам. Сначала Стася хотела сделать из нее Тардис (космический корабль из британского телесериала «Доктор Кто». — Прим. Onliner), но дверь выкрасили в белый, и концепт изменился.





При этом сама художница сообщила, что цензура все-таки была. Возможно, потому что в комнате девушка живет вместе с маленькой сестрой.

— Определенные группы русского рока мама не одобрила, пришлось перерисовать.

















К слову, мама в семье тоже творческая. По профессии Анастасия массажист, но в качестве хобби занимается рукоделием — делает бижутерию. Аксессуары ручной работы также украшают стены квартиры.









«Кухню купила за 800 рублей»

Естественным путем необычная отделка стала ядром всего ремонта. В остальном подход был простой и бюджетный. Многое из того, что сегодня есть в квартире, досталось собственнице по наследству от бывших владельцев.

— Мебель хоть и старая, но годная, выбрасывать жалко. Убрала только старый спальный гарнитур, так как занимал всю площадь комнаты.

Часть шкафов Анастасия хотела отдать в комиссионку, но пока не взяли, продать тоже не удалось. Двери и окна не меняли, а вот кухню хозяйка обновила.

— Не поверите, но кухню нашла готовой в «Доме мебели». За весь набор отдала всего 800 рублей. Мало того, остался кусок столешницы — сделали из него стол под швейную машинку. Безотходное производство!









Так как в коридоре места для хранения мало, в самой большой комнате — детской — установили огромный встроенный шкаф. Фасад не ставили, сначала денег не хватило, а со временем открытые полки даже понравились. Детскую кровать семья перевезла из старой квартиры.









Занавеску для ванной пришлось шить, в продаже все — короткие

Гардину в спальню хозяйка нашла на Wildberries, в детской на окнах шторы блэкаут. А вот занавеску для ванной комнаты пришлось пошить самой:

— Ванная практически не подверглась изменениям, поменяли только унитаз и раковину. Пока не придумала, как сюда внедрить свое творческое начало. Единственное — пошила занавеску, так как найти в продаже шторку для ванной под наши потолки оказалось нетривиальной задачей. Все были короче сантиметров на двадцать.









«Второй такой в Минске не найти»

— Конечно, наш интерьер очень отличается от среднестатистических квартир, но мы делали его для себя, и нам нравится. Уверена, второй такой в Минске не найти! — улыбается хозяйка. — Бюджет был серьезно ограничен, но творческий подход позволил сделать место, где весело и приятно жить. Не все еще успели доделать, но это впереди. Главное — не бояться и жить в собственное удовольствие, а не так, как принято у большинства.





От редакции: если ваш ремонт также далек от стандартов, пишите на sm@onliner.by.