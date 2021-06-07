«Попрощаться с ним съезжаются офицеры со всей страны». Что говорят о военном, который умер после конфликта с милиционером

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Сегодня Следственный комитет сообщил, что в ресторане в Осиповичах из-за конфликта милиционера и военного последний погиб после одного удара. Погибшим оказался военный комиссар Речицкого и Лоевского районов подполковник Сергей Плесский. Друг умершего рассказал Onliner, что у Сергея остались жена и ребенок, сегодня мужчина должен был уйти в отпуск.

Сергею Плесскому в феврале исполнилось 38 лет. Последний раз мужчина заходил в соцсети 5 июня, как раз накануне трагедии. Его друг детства и сослуживец рассказал Onliner, что говорил с Плесским за три дня до его смерти.

Мужчина учился с Сергеем в деревенской школе, он на два года младше погибшего. Говорит, что после 9-го класса Плесский поступил в военно-патриотический класс — был первый набор в стране. Он хорошо общался с Сергеем, они вместе занимались спортом.





— Лично для меня Сергей был примером для подражания: и как друг, и как муж, и как отец... Мы общались со школьных времен и до сих пор, дружили семьями. Он был очень отзывчивым человеком и никогда никого не бросал в беде. Я очень тяжело переживаю случившееся, — говорит мужчина.

За три дня до смерти военного они созванивались. Сегодня Сергей должен был выйти в отпуск, планировал заняться хозяйственными делами.

— Мы всегда общаемся на позитиве, поездку в Осиповичи мы не обсуждали. Я и сам сейчас в отпуске, поэтому договорились, что помогу ему с домашними делами, кое-что вынести из дома, — говорит друг погибшего.





Вчера он узнал о трагедии с Сергеем — позвонили общие знакомые, сослуживцы.

— Обычный конфликт, о котором сейчас пишут СМИ, — это все, что мы все знаем. Что произошло на самом деле, одному богу известно, — говорит он. — Это очень тяжелая и невосполнимая потеря для меня. Знаешь человека на протяжении всей жизни, и по школе, и по службе. Постоянно поддерживали друг друга и помогали советом и делом один одному. А сейчас опора ушла.

Дома у Сергея остались жена и сын. Сейчас друг Сергея говорит, что будет поддерживать его семью как может, потому что «по-другому никак».

— Сейчас попрощаться с ним съезжаются офицеры со всей страны, кто с ним служил и знал его. Завтра пройдут похороны, — рассказал мужчина.





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