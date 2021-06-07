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СМИ раскрыли фирменный цвет iPhone 13

07.06.2021 17:55 — Разное |  
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Грядущее поколение iPhone 13 получит новый фирменный цвет — оранжевый. Об этом сообщает издание Gizchina. Дизайнер Иэн Зельбо подготовил рендеры, которые показывают смартфон в этом цвете.

Смартфоны Apple периодически выходят в оттенках, которые доступны только на определенном поколении или модели. Например, лишь iPhone 11 Pro и Pro Max предлагались в изумрудном исполнении, а iPhone 12 Pro / Pro Max вместо темно-зеленого цвета получили синий оттенок. Судя по всему, теперь таким же фирменным цветом станет оранжевый.

СМИ раскрыли фирменный цвет iPhone 13

СМИ раскрыли фирменный цвет iPhone 13

В iPhone 13 ожидают уменьшения «моноброви», увеличенный объем батареи и новый чип, а также улучшенные камеры. Премьера смартфонов должна состояться осенью.

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Грядущее поколение iPhone 13 получит новый фирменный цвет — оранжевый. Об этом сообщает издание Gizchina. Дизайнер Иэн Зельбо подготовил рендеры, которые показывают...
 
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