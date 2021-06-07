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Разделал зайца и подхватил смертельное заболевание — туляремию. Рассказываем, что это такое
07.06.2021 17:55 — Разное |
В Могилевском районе был зарегистрирован случай заболевания туляремией, за последние 20 лет в области было всего семь случаев заражения. Заразить человека могут дикие грызуны, птицы, некоторые млекопитающие. На этот раз источником инфекции стал заяц, тушу которого разделывали без перчаток,
Краткий ликбез
Бактерии проникают в организм человека через кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, вызывая интоксикацию и, как следствие, воспаление лимфатических узлов. Заболевание протекает с выраженными симптомами общей интоксикации, продолжительной лихорадкой и поражает лимфатическую систему, образует язвы на коже, в некоторых случаях изменения касаются глаз, зева и легких больного. К осложнениям туляремии относят болезни внутренних органов. Фото больных можно посмотреть
Любая форма туляремии требует незамедлительного лечения, без которого вероятность летального исхода встречается в 6 случаях из 10.
Для того чтоб не заразиться туляремией, необходимо пользоваться защитной одеждой и репеллентами (средства от насекомых) от кровососущих насекомых и клещей. Для избавления от грызунов в доме можно приобрести различные ловушки и специальные средства. Убирать павших грызунов необходимо в перчатках. Чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
При проявлении первых признаков заболевания нужно немедленно обратиться к врачу и сообщить специалисту, какие продукты употребляли в последние дни, выезжали ли за город, имеются ли в доме грызуны, были ли укусы насекомыми, в том числе клещами.
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