Разделал зайца и подхватил смертельное заболевание — туляремию. Рассказываем, что это такое

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В Могилевском районе был зарегистрирован случай заболевания туляремией, за последние 20 лет в области было всего семь случаев заражения. Заразить человека могут дикие грызуны, птицы, некоторые млекопитающие. На этот раз источником инфекции стал заяц, тушу которого разделывали без перчаток, передает БЕЛТА.

Краткий ликбез приводит Гродненская клиническая больница. Туляремия — это инфекционное заболевание, возбудитель которого — бактерия francisella tularensis. Она попадает в организм человека в случае укуса больным животным или после употребления в пищу зараженного мяса.

Бактерии проникают в организм человека через кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, вызывая интоксикацию и, как следствие, воспаление лимфатических узлов. Заболевание протекает с выраженными симптомами общей интоксикации, продолжительной лихорадкой и поражает лимфатическую систему, образует язвы на коже, в некоторых случаях изменения касаются глаз, зева и легких больного. К осложнениям туляремии относят болезни внутренних органов. Фото больных можно посмотреть здесь .

Любая форма туляремии требует незамедлительного лечения, без которого вероятность летального исхода встречается в 6 случаях из 10.

Для того чтоб не заразиться туляремией, необходимо пользоваться защитной одеждой и репеллентами (средства от насекомых) от кровососущих насекомых и клещей. Для избавления от грызунов в доме можно приобрести различные ловушки и специальные средства. Убирать павших грызунов необходимо в перчатках. Чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

При проявлении первых признаков заболевания нужно немедленно обратиться к врачу и сообщить специалисту, какие продукты употребляли в последние дни, выезжали ли за город, имеются ли в доме грызуны, были ли укусы насекомыми, в том числе клещами.