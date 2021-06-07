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Байден не сможет встретиться с Зеленским до Путина. Но поговорит с ним по телефону

07.06.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня президенты Украины и США проведут телефонный разговор



Это подтвердили babel.ua в Офисе президента Украины.

«Да, сегодня состоится телефонный разговор президентов Украины и США», — сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Как отметил Подоляк, лидеры Украины и США обсудят ситуацию на украинских границах и на востоке Украины, а также «в целом спектр российско-украинских отношений».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом перед его переговорами с Владимиром Путиным.

Ранее в интервью с Axios президент Украины заявил, что готов встретиться с коллегой из США до российско-американского саммита. По словам Зеленского, консультации следовало бы провести лицом к лицу, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону.

Однако, как сообщил изданию источник в администрации президента США, глава Белого дома не сможет встретиться с президентом Украины до российско-американского саммита, который пройдет 16 июня в Женеве
 
 
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Сегодня президенты Украины и США проведут телефонный разговор
 
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