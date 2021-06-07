Основатель Amazon собрался в космос - уже в июле и на собственном корабле









Основатель Amazon Джефф Безос сообщил, что 20 июля он намерен отправиться в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. Как сообщается на странице Безоса в инстаграме, вместе с ним полетит его брат — Марк Безос.





«С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение вместе с моим лучшим другом», — заявил он.





В видео, опубликованном на странице Безоса, основатель Amazon сообщил, что, по его мнению, «увидеть Землю из космоса — значит, измениться»: «Изменить свое отношение к планете, к человечеству. У нас одна Земля. Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь», — заявил он.





Ранее стало известно, что одно из шести мест на корабле космическая компания Blue Origin разыграет на онлайн-аукционе, который пройдет в три этапа.





По планам, средства направят в фонд Club for the Future, который призван стимулировать и поддерживать людей, занимающихся естественными науками и инженерией.





По данным Blue Origin, на данный момент участие в аукционе приняли около 6 тысяч человек из 143 стран мира, самая большая ставка — 2,8 млн долларов.





Корабль New Shepard может принимать на борт до шести пассажиров и способен удаляться от Земли на 100 километров. В компании сообщали, что полет, запланированный на 20 июля, продлится 11 минут.





New Shepard назвали в честь Алана Шепарда — астронавта, который первым среди американцев совершил суборбитальный космический полет.