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"Обвинение не конкретно" Защита Колесниковой обжаловала привлечение её к ответственности

07.06.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защита члена президиума Координационного совета демократических сил Беларуси Марии Колесниковой обжаловала привлечение её в качестве обвиняемой, сообщается в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико



"Защита Марии во время знакомства с материалами уголовного дела подала жалобу в Следственный комитет на постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что постановление не отвечает требованиям Уголовно-процессуального кодекса, изложенным в п.2 ч.1 ст.241 и ст.89. 

"Если говорить проще, то обвинение не конкретно, не содержит необходимых, предусмотренных законом, сведений, что не позволяет Марии осуществлять свою защиту", - отмечено в сообщении. 

Там сказано, что на рассмотрение жалобы отводится 10 дней. 

Как сообщалось, Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе, когда при попытке силовиков выдворить ее из страны она порвала свой паспорт.

После задержания Колесникову обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования и руководство им). Ей грозит до 12 лет тюрьмы. 
 
Теги: знакомства
 
 
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Защита члена президиума Координационного совета демократических сил Беларуси Марии Колесниковой обжаловала привлечение её в качестве обвиняемой, сообщается в...
 
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