Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гаспарян: все, что наговорил Протасевич, еще проверят спецслужбы

Тема попыток влияния российского бизнеса на процессы в Беларуси в очередной раз всплыла после нашумевшего интервью оппозиционера Протасевича телеканалу ОНТ. Намек на финансирование экстремистских Telegram-каналов некой горнодобывающей компанией с Урала не остался без внимания пресс-службы Кремля.

"Наверное, он (Протасевич – Sputnik) как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будет ли эта история иметь развитие в публичном поле либо останется достоянием спецслужб? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился известный российский политический эксперт Армен Гаспарян.

"Здесь важно понимать: все, что Протасевич говорит, будут проверять сотрудники спецслужб, в том числе и КГБ. И если там будет действительно серьезная история с российским влиянием на электоральные процессы тогда (летом-2020 - Sputnik) в Беларуси, то к этому делу подключатся и сотрудники ФСБ", - считает он.

По его словам, пока мы не знаем, насколько искренен был Протасевич в интервью и не пытался ли он отправить следствие по ложному пути.

"В российских экспертных кругах ходила мысль, что кто-то, возможно, может попытаться поучаствовать в этом процессе – выборе президента Беларуси, и говорили о том, что на стороне Тихановской. Но никакие фамилии при этом не звучали", – резюмировал Гаспарян.

Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

В чем обвиняют Протасевича

В ноябре прошлого года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и экс-главреда этого канала Романа Протасевича.

Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы.

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