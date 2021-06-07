Эксперт: Пока Киев и Минск только грозят друг другу, ничего серьезного еще не произошло

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик Украинского института будущего, белорус Игорь Тышкевич – о реальной ситуации в взаимными ограничениями со стороны Минска и Киева.





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– Не понимаю я хайпа в белорусском интернете по словам Кличко (касается закупок МАЗ) в связи с «санкциями» против продукции белорусского предприятия в Украине, – пишет Тышкевич. – И пассажи по Socar, который будет конкурировать российским топливом с Мозырем.

Вначале факты: Решение о введении спецпошлин на автомобили МАЗ есть. Но оно приостановлено решением Окружного Адмнистративного Суда г Киева от 6.05.2021 (решение № 640/11995/21). Решение опубликовано 11.05. То есть, даже если взять дату 11 мая, то «санкции», с учётом выходных действовали ровно два рабочих дня.

А если смотреть статистику МАЗ за май, то доля рынка грузовиков массой 3,5 т. и больше составила 28% (по майским продажам) – лучший показатель за последние 5 лет.

С судом вообще интересно – поступило аж целых 4 иска. Но, что примечательно, их не объединили в одно производство, а три заявления «вернули» истцам. То есть те имеют возможность обращаться вновь по тому же кейсу. И одно (от ТД МАЗ-Украина) – удовлетворили в суде первой инстанции. Дальше, в июне, будет Апелляцийонный суд. Будет ли идти рассмотрение дела быстрым, зависит от политической ситуации.

То же самое касается белорусского «лицензирования». Пока можно говорить об угрозах. Реальных ограничений по всему списку можно ожидать лишь на следующем витке политического кризиса. И лишь часть будет применяться сразу, в связи с ограничениями для Белавиа в украинском небе.

Теперь Socar и нефтепродукты Роснефти на украинский рынок. На первый взгляд - есть конкуренция. Но, если разбираться в украинской ситуации и читать местную прессу, видишь, что Socar выкупил российские контракты Медведчука. То есть речь идёт о поддержании присутствия российских производителей хотя бы на старом уровне. Но никак не вытеснение других.

Но тут вновь очень многое зависит от развития политического противостояния между двумя странами. При следующем витке будет удар и по нефтяной сфере. Но не запреты, а попытка завода на рынок новых поставщиков.

Что реально «больно» – это использование лоббистами политического кейса для применения старых и отработанных схем – антидемпинговые пошлины. Такие расследования начинаются. Но они по закону идут 60 дней – не менее.

Таким образом, по состоянию на сегодня стороны, по большому счёту, ТОЛЬКО ГРОЗЯТ друг другу торговой войной. Войдут ли они на спираль реального противодействия торговле зависит от событий июня-июля – как изменится баланс политических интересов.

«Белавиа» и «Закрытое небо» стоит отдельным кейсом, поскольку тут есть собственные внутриполитические интересы Банковой («вагнергейт» и тень на Ермака), внешние настойчивые просьбы Литовской республики (а позиция той по поддержке Украины крайне важна для Киева сегодня в связи с охлаждением отношений с рядом сран ЕС) и собственно противостояния с Минском (в меньшей мере).

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