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Путин обсудил ситуацию в Беларуси с главой Европейского совета

07.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник Владимир Путин и Шарль Мишель поговорили по телефону. Президент России высказался о санкциях в отношении Беларуси.

Путин обсудил ситуацию в Беларуси с главой Европейского совета

Фото kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба Кремля, в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Беларусь Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Напомним, в пятницу президент России заявил на Петербургском международном экономическом форуме:

– Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Беларуси. Истина всегда как обычно где-то там посередине находится. Поэтому лучше не вмешиваться. Лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться.

16 июня Путин вновь будет обсуждать ситуацию в Беларуси – на этот раз с президентом США Джо Байденом.

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Президент России высказался о санкциях в отношении Беларуси.
 
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